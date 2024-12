Le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son reçoit le ministre cubain de l'Agriculture

Dans la matinée du 14 décembre, en recevant le ministre cubain de l'Agriculture, Ydael Jesús Pézez Brito, en visite de travail au Vietnam, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a affirmé que le Vietnam considérait toujours Cuba comme un camarade, un frère, un ami traditionnel et fidèle, avec une amitié spéciale, et partageait avec lui ses difficultés.