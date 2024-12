Le régime relatif au personnel excédentaire après la rationalisation de l'appareil d'État doit être étudié attentivement

Le ministère de l'Intérieur est en train d'étudier et d'élaborer une politique suffisamment forte et exceptionnelle pour les fonctionnaires et employés publics licenciés pendant le processus de rationalisation de l'appareil organisationnel, a déclaré le chef du bureau et porte-parole dudit ministère Vu Dang Minh lors d'une conférence de presse régulière du gouvernement le 7 décembre.

>> La restructuration de l’appareil du système politique est difficile mais indispensable

>> Le plan de rationalisation de l'appareil organisationnel du gouvernement finalisé

>> Le Premier ministre demande de redoubler d'efforts pour une croissance de plus de 7%

>> Le PM appelle à atteindre les 15 objectifs de 2024 et à créer la dynamique pour 2025

Photo : VNA/CVN

C'est une question sensible et complexe, nécessitant une mise en œuvre rapide tout en assurant la faisabilité, selon lui. Le ministère de l'Intérieur évalue actuellement les impacts pour proposer des mécanismes exceptionnels, visant à retenir les talents et à accompagner ceux souhaitant passer à d'autres secteurs en dehors de l'appareil d'État.

Il a souligné que cette politique devrait être alignée sur l'objectif d'améliorer la qualité de la main-d'oeuvre, tout en garantissant la stabilité. Il faut également tenir compte des préoccupations et des aspirations légitimes des fonctionnaires et employés publics, a-t-il ajouté.

Lors de la conférence de presse régulière du gouvernement, le vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a déclaré que le projet d'énergie nucléaire dans la province de Ninh Thuân (Centre) serait mis en œuvre étape par étape et avec soin, et utiliserait une technologie de pointe, avec des exigences de sécurité de plus en plus élevées.

L'investissement total du projet dépend de nombreux facteurs, mais il devrait atteindre des milliards d'USD, a-t-il déclaré.

Selon le responsable, le projet peut créer une source d'énergie propre et durable qui répond à la double norme de la tendance actuelle du développement vert et de l'énergie renouvelable. Il peut également contribuer à fournir une source d'énergie sûre pour le développement socio-économique, non seulement pour la province de Ninh Thuân mais pour l'ensemble du pays et créer une dynamique pour que le Vietnam développe une base de haute technologie, en particulier la technologie atomique.

VNA/CVN