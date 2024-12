La Commission militaire centrale rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Célébrer la fondation de l’Armée populaire du Vietnam au Cambodge, en Malaisie et en Afrique du Sud

>> Cuba : célébration du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam

>> Nouvelles perspectives de coopération en défense entre le Vietnam, la Belgique et l'UE

Photo : VNA/CVN

L'événement a été présidé par le général d’armée Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.

Lors de la cérémonie, le général de corps d'armée Trinh Van Quyêt, membre permanent de la Commission militaire centrale, secrétaire du Comité central du Parti, directeur du Département général de politique de l'Armée, a rappelé les exploits de l’Armée vietnamienne au cours de ces 80 dernières années, dont les grandes victoires dans les luttes d’hier pour la libération nationale, ainsi que dans le processus d’édification et de défense nationales et dans la mise en œuvre de ses missions internationales.

En reconnaissance de ses réalisations, l'Armée a été honorée cinq fois de l'Ordre de l'Étoile d'or, la plus haute distinction de la République socialiste du Vietnam, une fois de l'Ordre de l'Exploit militaire de première classe, deux fois de l'Ordre du Travail de première classe, à quoi s'ajoutent de nombreuses autres distinctions honorifiques du Parti et de l'État, a-t-il souligné.

Pour continuer à servir de manière exemplaire et contribuer à l'avancement du pays vers une nouvelle ère, celle de l'essor de la nation, les dirigeants militaires, les commandants et les officiers et soldats de l'Armée populaire du Vietnam s'engagent à rester absolument fidèles à la Patrie, au Parti, à l'État et au peuple, et à rester inébranlables dans les objectifs, les idéaux et la voie vers le socialisme choisis par le Parti, le Président Hô Chi Minh et le peuple, a déclaré Trinh Van Quyêt.

Selon lui, dans la matinée du 20 décembre, le Parti et l'État organiseront une cérémonie marquant le 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et le 35e de la Journée nationale de la Défense populaire au Centre national des congrès de Hanoï.

VNA/CVN