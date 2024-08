Vietnam et Laos continuent de promouvoir leur coopération dans les technologies et l’innovation

La 3 e réunion bilatérale entre l’Académie vietnamienne des sciences et technologies (VAST) et le ministère lao de la Technologie et de la Communication a eu lieu le 5 août à Vientiane, au Laos.

>> Préserver les relations grandioses Vietnam - Laos

>> Accord de coopération pour renforcer la connexion aérienne Vietnam - Laos

>> Un vice-PM lao salue le rôle de l'Association d'amitié Vietnam - Laos

Photo : VNA/CVN

La réunion a été présidée par le président de la VAST, Châu Van Minh, et le ministre lao de la Technologie et de la Communication, Boviengkham Vongdara.

Les deux parties ont travaillé sur leur coopération concernant le projet de proposition visant à développer le projet "Construire un centre de données et de communication sur les catastrophes naturelles (tremblements de terre) au Laos", et le projet "Construire le Centre national de stockage de données et de cloud computing au Laos".

Les deux parties ont convenu de continuer à travailler ensemble et à organiser de façon efficace la mise en œuvre des contenus conclus lors de cette réunion.

Elles ont décidé de demander aux unités affiliées de promouvoir et mettre en œuvre des activités de coopération, de continuer à évaluer la coopération et de définir des orientations futures pour la 4e réunion qui aura lieu en 2025 au Vietnam.

Elles ont en outre convenu de continuer à coopérer dans le développement des ressources humaines, de renforcer les capacités professionnelles dans le domaine de la technologie et de l'innovation...

Le président de la VAST, Châu Van Minh, et le ministre Boviengkham Vongdara ont signé le procès-verbal de cette troisième réunion. Ils ont également assisté à la signature d’un accord de coopération servant de base juridique pour mettre en œuvre des activités de coopération sur le big data et le cloud computing.

Dans l'après-midi, l’Université supérieure des sciences et technologies relevant de la VAST a décerné le titre de "Professeur honoraire" au ministre Boviengkham Vongdara, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), également président de l’Association d’amitié Laos-Vietnam, pour ses grandes contributions à la promotion de la coopération bilatérale dans les sciences et les technologies, à la préservation et au développement de la coopération intégrale et de la solidarité spéciale entre les deux pays.

Dans l'après-midi du 6 août, la cérémonie d’ouverture d’un laboratoire commun et la remise du certificat d’une formation après la 3e réunion bilatérale entre la VAST et le ministère lao de la Technologie et de la Communication, auront lieu.

VNA/CVN