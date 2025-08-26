Typhon Kajiki : priorité au rétablissement dans les écoles et établissements de santé

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a demandé aux forces militaires et policières de maintenir un niveau élevé de préparation et de s’engager activement dans la lutte contre les conséquences du typhon Kajiki, qui a frappé le Centre du Vietnam en fin d’après-midi du 25 août.

>> Le puissant typhon Kajiki s’affaiblit après avoir touché terre dans le Centre

>> Le typhon Kajiki fait un mort et provoque des dégâts importants

>> Au Vietnam, le typhon Kajiki fait trois morts et 13 blessés et cause d’ importants dégâts

La priorité doit être accordée aux écoles, aux établissements de santé, aux bénéficiaires des politiques sociales et aux populations à faibles revenus, a déclaré le vice-Premier ministre Trân Hông Hà lors d’une réunion tenue mardi 26 août à Nghê An visant à évaluer l’impact du typhon et à proposer des mesures de reconstruction.

Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a salué la réponse rapide, opportune et drastique des provinces de Nghê An, Thanh Hoa et Hà Tinh, et a demandé à Thanh Hoa, Hà Tinh, Quang Tri et la ville de Huê d’évaluer la capacité des systèmes de digues locaux.

Il a demandé aux provinces de Quang Tri, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Huê d’accorder une attention particulière aux zones montagneuses, où la prévention des crues soudaines et des glissements de terrain doit être plus importante que la préparation et la réponse aux tempêtes.

Les autorités locales doivent inspecter les zones densément peuplées proches des ruisseaux et des rivières et prendre des mesures rapides, notamment en évacuant les résidents vers des lieux sûrs, a-t-il souligné.

Le dirigeant a demandé au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement de renforcer les prévisions météorologiques et de revoir tous les plans et scénarios d’exploitation inter-réservoirs afin de garantir la sécurité.

Le même jour, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a demandé aux comités populaires des provinces de Bac Ninh, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An et Hà Tinh d’ordonner aux agences et unités compétentes de procéder d’urgence à des inspections, des examens et la mise en œuvre concrète des plans de renforcement des digues.

Cela comprend la protection des sections critiques des digues, la prise en charge des zones où des incidents se sont produits mais n’ont pas encore été résolus, et la garantie de la sécurité des travaux de construction de digues en cours.

Les localités doivent surveiller étroitement le niveau des crues des rivières et l’état des digues, et signaler rapidement tout incident, le cas échéant, au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement afin de coordonner les mesures d’intervention.

En raison de l’impact du typhon Kajiki, cinquième tempête à frapper le Vietnam cette année, les localités du Nord et du Centre sont tenues de rester vigilantes face aux risques de crues soudaines et de glissements de terrain.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a indiqué mardi matin 26 août que le typhon qui a fait au moins trois morts, 13 blessés et causé d’importants dégâts, s’était affaibli et s’était transformé en dépression tropicale, pénétrant plus profondément dans le centre du Laos.

VNA/CVN