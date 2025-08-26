Au Vietnam, le typhon Kajiki fait trois morts et 13 blessés et cause d’ importants dégâts

Le typhon Kajiki, accompagné de pluies torrentielles et de vents violents, a fait jusqu’à mardi à 07h00 au moins trois morts et 13 blessés dans les provinces de Phu Tho, Thai Nguyên, Ninh Binh, Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh et Quang Tri.

Trois personnes ont été tuées (une à Ninh Binh, une à Nghê An et une à Hà Tinh) et 13 autres ont été blessées (une à Phu Tho, deux à Nghê An, cinq à Hà Tinh et cinq à Quang Tri).

Photo: VNA/CVN

Les inondations et les vents violents provoqués par le typhon ont également endommagé ou décapité plus de 6.802 maisons, inondé 28.814 hectares de rizières, détruit 2.221 hectares d’autres cultures et abattu près de 18.000 arbres.

Six glissements de terrain ont été signalés le long de routes rurales dans les provinces de Thanh Hoa et de Quang Tri, tandis que plusieurs routes ont été submergées.

Dans la province de Thanh Hoa, 11 passages d’étiage ont été inondés, provoquant des perturbations de la circulation, tandis que dans la province de Quang Tri, sept communes ont été isolées.

Le réseau électrique a également subi de graves dommages. Trois incidents ont été signalés sur la ligne de transport de 500 kV, dont deux ont été réparés. Quatre incidents sur la ligne 220 kV ont été résolus.

Au total, 331 poteaux électriques ont été abattus, privant près de 1,3 million de clients d’électricité.

Photo : VNA/CVN

Les autorités locales s’efforcent de rétablir le service, d’évaluer l’étendue des dégâts et d’apporter une aide aux communautés touchées.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF) a indiqué mardi matin 26 août que le typhon s’était affaibli et s’était transformé en dépression tropicale, pénétrant plus profondément dans le centre du Laos.

Le NCHMF a également prévu qu’au cours des 12 prochaines heures, la dépression tropicale devrait poursuivre sa progression vers l’ouest-nord-ouest, s’affaiblissant progressivement pour former une zone dépressionnaire avant de se dissiper.

De fortes pluies devraient persister dans la région du delta du Nord et la moyenne région, ainsi qu’à Son La, Lào Cai, Thanh Hoa et Nghê An.

Des vents forts et une mer agitée devraient persister dans le golfe du Bac Bô (golfe du Tonkin). Les autorités recommandent de surveiller de près les alertes météorologiques concernant les fortes pluies et les conditions maritimes dangereuses.

VNA/CVN