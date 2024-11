Le secteur bancaire accorde la priorité au soutien aux entreprises d'import-export

Le Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec le bureau de la BEV à Hô Chi Minh-Ville, a organisé la conférence entre les entreprises et le gouvernement de la ville pour aider à résoudre les difficultés d'accès aux prêts bancaires, tout en mettant en relation les entreprises exportatrices avec les banques pour faciliter les prêts.

M. Lênh a noté que les exportations étaient l'un des cinq secteurs prioritaires qui bénéficient d'un programme de crédit à court terme préférentiel en dông vietnamien avec un taux d'intérêt plafonné à 4% par an, ce qui crée des conditions favorables pour que les entreprises développent leur production et leurs activités commerciales, contribuant ainsi au développement du secteur.

Il a souligné qu'à Hô Chi Minh-Ville seulement, le total des prêts en cours en dôngs aux entreprises exportatrices s'élève à plus de 105,3 billions de dôngs (4,2 milliards d'USD), ce qui représente 6,21% du total des prêts en cours pour les cinq secteurs prioritaires (petites et moyennes entreprises, exportation, agriculture et zones rurales, industries de soutien et entreprises de haute technologie).

En outre, l'utilisation par la BEV d'outils de gestion efficaces du taux de change et du taux d'intérêt et sa politique de taux de change flexible ont non seulement assuré la stabilité de la monnaie nationale et freiné l'inflation, mais ont également maintenu la stabilité du marché des changes. Cette stabilité est cruciale pour les opérations des entreprises, en particulier celles impliquées dans le secteur de l'import-export, stimulant leur croissance et leur développement, a-t-il déclaré.

Lors de la conférence, les entreprises ont déclaré que l'environnement actuel de taux d'intérêt bas est un grand soutien pour leur permettre d'obtenir des prêts abordables pour la production et les affaires. Cependant, de nombreuses entreprises d'import-export ont déclaré qu'elles n'avaient pas encore eu accès à des packages de prêts préférentiels auprès des banques et souhaitaient que le secteur bancaire leur fournisse des instructions spécifiques pour leur permettre d'obtenir des prêts à des taux d'intérêt de 3 à 4% par an.

La conférence a également inclus une cérémonie de signature de crédit entre la succursale de Vietcombank à Hô Chi Minh-Ville et 20 entreprises exportatrices de la ville. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les banques et les entreprises, à aider les entreprises à améliorer leurs capacités d'exportation et à moderniser leurs technologies, et à répondre à leurs besoins en capitaux au cours des derniers mois de l'année.

VNA/CVN