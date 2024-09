La Banque d’État du Vietnam donne son feu vert à l'augmentation du crédit

Les banques commerciales et autres établissements de crédit dont la croissance du crédit a atteint 80% des objectifs fixés par la banque centrale au début de l'année, verront leur limite de crédit augmentée, a déclaré la Banque d'État du Vietnam (SBV).

>> Les actifs totaux des établissements de crédit vietnamiens augmentent de 4,97%

>> Le crédit bancaire devrait atteindre son objectif de croissance annuelle

Photo : VNA/CVN

La banque centrale a déclaré dans un communiqué que l'augmentation de la limite fait partie des mesures proactives de la SBV et que les banques commerciales et autres établissements de crédit n'ont pas besoin de la demander.

Par ailleurs, la banque centrale a conseillé aux banques commerciales et autres établissements de crédit de se conformer à ses directives et réglementations, affirmant qu'elles étaient conçues pour améliorer l'efficacité des entreprises, assurer la sécurité du système et stabiliser le marché monétaire.

La croissance du crédit doit être soigneusement planifiée pour assurer un développement sûr et durable du marché, minimiser les créances irrécouvrables et protéger le système. Le crédit disponible doit donner la priorité aux industries de production, aux piliers moteurs de la croissance et aux secteurs économiques d'importance stratégique. Les secteurs considérés comme à haut risque doivent être surveillés de près.

"Dans les mois à venir, la SBV continuera de surveiller l’évolution des marchés nationaux et internationaux, sera prête à soutenir la liquidité du marché tout en créant des conditions favorables pour que les banques commerciales et autres établissements de crédit augmentent le crédit et mettent en œuvre des politiques monétaires adaptées", a déclaré la SBV.

Lê Thu Uyên, analyste bancaire chez VPBank Securities (VPBankS), a déclaré que la politique de la banque centrale visant à augmenter les limites de crédit permet aux banques de se faire concurrence de manière agressive pour obtenir une marge de crédit et une part de marché. En conséquence, les taux d’intérêt pourraient devenir plus favorables, ce qui profiterait aux emprunteurs mais pourrait entraîner une légère diminution de la marge d’intérêt nette des banques.

Les banques commerciales et autres établissements de crédit qui ont atteint 80% de leur marge de crédit autorisée depuis le début de l’année verront celle-ci ajustée, en fonction de leur notation de crédit.

Les banques commerciales, dont ACB, HDBank, LPBank et Techcombank, auraient atteint ou seraient sur le point de remplir l’exigence de 80%, et verront leur marge de crédit augmentée de 18% à 18,7%.

Au 26 août, la croissance du crédit sur le marché a augmenté de 6,63% par rapport à fin 2023. Le gouvernement a fixé un objectif de 15%, ce qui signifie que 8,37% supplémentaires, soit l'équivalent de plus de 1,135 quadrillion de dôngs, peuvent être ajoutés d'ici la fin de l'année.

VNA/CVN