La Russie décerne l’Ordre de l’Amitié à une Héroïne du travail du Vietnam

Le 4 novembre, à l’occasion de la Journée de l’Unité nationale de la Fédération de Russie, une cérémonie de remise de décorations d’État et de distinctions présidentielles a eu lieu au Kremlin pour honorer des personnalités ayant contribué à renforcer l’unité nationale et l’amitié entre les peuples.

>> Approfondir la coopération pratique dans le domaine des sciences humaines

>> L’intelligentsia vietnamienne en Russie salue la vision stratégique du Parti

>> Remise de l’Ordre de l’Amitié à un ami russe du Vietnam

Selon le correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou, Thai Huong, Héroïne du travail et présidente du Conseil stratégique du groupe laitier TH, fait partie des cinq étrangers - venus d’Italie, du Sri Lanka, d’Israël, d’Allemagne et du Vietnam - à recevoir personnellement des mains du président Vladimir Poutine l’Ordre de l’amitié.

Photo : VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, le président Poutine a salué la fidélité des amis de la Russie et rendu hommage aux contributions des intellectuels, créateurs et entrepreneurs étrangers, tout en soulignant la reconnaissance du pays envers ceux qui considèrent la Russie comme un partenaire fiable. Il a particulièrement apprécié les projets agricoles du groupe TH, estimant qu’ils renforcent la sécurité alimentaire et approfondissent le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie.

Émue par cette distinction, Thai Huong a tenu à exprimer sa profonde gratitude envers les autorités russes pour leur soutien constant. Elle a réaffirmé l'engagement du Groupe TH à poursuivre ses investissements durables, axés sur le développement de produits sains et une agriculture de pointe. Cette approche, fondée sur la science, la technologie et le respect de la nature, vise à consolider l'amitié durable entre les deux nations.

La femme d’affaires a précisé que TH s'appliquerait à mener ses projets existants conformément au plan initial, en offrant des produits sains aux consommateurs russes. Le Groupe s'appuiera sur les avancées scientifiques, technologiques et les meilleures pratiques de gestion mondiales, tout en adoptant résolument les principes de l'économie verte, du savoir et circulaire. L'ambition de TH est claire : devenir une marque nationale de premier plan en Russie, érigeant ainsi le prestige et le savoir-faire des investisseurs vietnamiens sur la scène internationale.

VNA/CVN