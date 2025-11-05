L’Hôpital FV a sauvé la vue d’une fillette de 5 ans atteinte d’un grave abcès orbitaire

Une fillette chinoise de 5 ans a été admise à l’Hôpital FV dans un état critique : son œil gauche était gravement enflé, le globe oculaire sortait de l’orbite, accompagnés d’une forte fièvre et d’un risque imminent de cécité.

>> France et Vietnam renforcent la coopération dans le domaine de la santé

>> La santé du peuple, facteur clé du développement national

Grâce à la coordination urgente entre les services d’ophtalmologie, d’ORL, de pédiatrie et des maladies infectieuses, l’Hôpital FV a mené une intervention "contre la montre" pour drainer l’abcès orbitaire, éliminer l’infection et sauver avec succès l’œil gauche de l’enfant, préservant ainsi sa vision.

La petite H.W. (5 ans, de nationalité chinoise, résidant à Hô Chi Minh-Ville) avait initialement présenté une légère fièvre accompagnée de maux de tête. Sa famille pensait qu’il s’agissait d’un simple rhume et avait choisi de la soigner à domicile. Cependant, après seulement trois jours, son œil gauche s’est mis à enfler anormalement, le globe oculaire sortant de son orbite, ce qui a poussé la famille, paniquée, à l’emmener d’urgence à l’Hôpital FV.

"Les réflexes pupillaires de la patiente ne répondaient plus ; les signes de lésion étaient déjà très graves. Sans intervention rapide, le nerf optique aurait pu être comprimé, entraînant une perte de vision irréversible", a expliqué le Dr. Vo Lê Khanh Hung, du service d’ophtalmologie et de chirurgie réfractive de l’hôpital FV, après avoir examiné l’enfant.

Les examens de scanner et les analyses microbiologiques ont révélé que la patiente souffrait d’un abcès orbitaire causé par un staphylocoque doré multirésistant, complication d’une sinusite préexistante. L’infection, située à proximité du système nerveux central, risquait de se propager aux méninges, provoquant une méningo-encéphalite, une perte de vision, voire la mort.

Quatre spécialités unissent leurs efforts pour sauver la vue de l’enfant

Dès réception des résultats d’examens et face à la progression rapide de la maladie, l’Hôpital FV a convoqué une réunion interdisciplinaire réunissant les services d’ophtalmologie, d’ORL, de pédiatrie et des maladies infectieuses afin d’établir le protocole thérapeutique le plus adapté. Les médecins ont conclu qu’un traitement antibiotique seul ferait perdre un temps précieux ; une intervention chirurgicale immédiate s’imposait.

L’équipe a donc décidé de procéder le jour même à un drainage chirurgical de l’abcès, combiné à une chirurgie des sinus, afin à la fois de décomprimer la zone et d’éliminer la source de l’infection. Si l’intervention avait été retardée, l’infection aurait pu se propager au sinus caverneux et au cerveau, mettant en danger la vie de l’enfant.

L’opération, d’une durée de près de deux heures, a permis d’éliminer complètement le pus de l’orbite et de traiter la source de l’infection sinusale.

La petite H.W. a récupéré très rapidement : la fièvre a disparu, le gonflement a diminué, elle a pu remanger normalement et sa vision s’est rétablie à 50% après seulement quelques jours. Lors de la consultation de suivi en octobre, Mme Z.R., la mère de la fillette, a exprimé sa profonde gratitude envers l’équipe médicale, se réjouissant de voir l’œil de sa fille presque complètement rétabli.

Rester vigilants face aux symptômes

Les abcès orbitaires dus à une sinusite sont relativement rares, mais ils peuvent évoluer très rapidement, menaçant la vision et même la vie de l’enfant. Le problème est que les symptômes initiaux sont souvent discrets, ressemblant à ceux d’un simple rhume ou d’une grippe. Lorsque les signes deviennent évidents, la maladie est déjà à un stade avancé, rendant le traitement plus difficile et risqué.

Le Dr. Vo Công Minh, chef du service ORL de l’Hôpital FV, met en garde : "Lorsque l’enfant présente une rhinite, une pharyngite sévère, une fièvre persistante, une grande fatigue ou un gonflement du visage ou autour des yeux, il faut consulter immédiatement un médecin. Si l’état ne s’améliore pas après quelques jours, il ne faut pas attendre qu’il guérisse seul, car une sinusite aiguë peut entraîner de graves complications ou devenir chronique".

Texte et photo : Minh Thu/CVN