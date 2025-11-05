Monument commémoratif des victimes du COVID-19 : Trois messages du peuple

Peu de temps après que Hô Chi Minh-Ville ait lancé une consultation nationale sur le monument commémoratif des victimes du COVID-19 dans le parc n°1 Ly Thai Tô, quartier Vuon Lài, de nombreux lecteurs ont exprimé leurs opinions et proposé des idées pour ce projet symbolique, destiné à reconnaître l’union et la résilience des habitants de la ville face à la pandémie.

Le lecteur Duong Binh An a souligné que la construction du monument est une initiative très humaine. Pour le lecteur Huynh Van Triêm, ce projet est particulièrement significatif, notamment pour ceux qui ont vécu la période du COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville - une ville ayant subi de grandes souffrances et pertes. Le lecteur Hiên partage quant à lui cet avis, affirmant que Hô Chi Minh-Ville a grand besoin d’un tel lieu de mémoire pour ses habitants.

La lectrice Hồng Ngoc estime que le monument doit transmettre trois messages : se souvenir du passé, tirer des leçons au présent et se tourner vers l’avenir. Le lecteur Tât Thang insiste également sur la dimension humaine et solidaire des habitants vietnamiens, en particulier ceux de Hô Chi Minh-Ville. Par ailleurs, le lecteur Bao Binh attire l’attention sur la ténacité de la population dans la lutte contre la pandémie : "Je soutiens pleinement la construction de ce monument. C’est un lieu où la ville pourra se remémorer le courage qu’ont demandé les moments que chacun a traversés".

Photo : CTV/CVN

Un lieu commémoratif d’une vitalité durable

Le lecteur Quôc Dung souhaite que le monument reflète aussi la confiance en un avenir lumineux : "Le monument ne sera pas seulement un lieu de mémoire, mais également un lieu pour exprimer l’espoir en un futur meilleur après les difficultés traversées." La lectrice Thanh Thanh propose que la zone du monument soit conçue de façon à ce que les visiteurs ressentent à la fois le souvenir douloureux et la vitalité, l’énergie et l’action vigoureuse des habitants de la ville.

Le lecteur Công Trần met l’accent sur la reconnaissance envers le personnel médical, l’armée, la police et les bénévoles : "Le monument se souviendra des jours difficiles, des sacrifices que la population a endurés, imprégnés d’humanité." De même, le lecteur Hoàng Dung souhaite que le monument serve de symbole pour rappeler aux générations futures les souvenirs de cette pandémie historique. La lectrice Thiên Thanh souhaite que le monument soit un espace sacré, particulièrement pour ceux qui ont perdu des proches à cause de la pandémie. La lectrice Nguyêt Giang insiste sur le fait que le monument doit être beau, solennel et durable.

Photo: CTV/CVN

En termes de forme, les lecteurs Vân Triều et Khoa estiment que les statues du personnel médical en première ligne doivent être mises en valeur. La lectrice Sao Mai propose : "Le monument devrait représenter des médecins, les forces armées, les services médicaux militaires, le peuple et surtout les enfants, tous devant un bas-relief symbolisant un drapeau flottant. Sous les pieds de ces figures, il devrait être inscrit “COVID-19”. " Le lecteur Manh Hà suggère un mur long en marbre noir, gravé avec les noms des compatriotes, fonctionnaires et soldats morts à cause de la pandémie, avec un grand encensoir en bronze pour que les habitants et les familles puissent venir rendre hommage. La lectrice Truc ajoute que le monument devrait comporter une inscription significative, tandis que la lectrice Thuy Ly propose d’organiser un concours de conception du monument ou du symbole, de recueillir les avis du public, puis de finaliser le projet.

La diversité des avis des citoyens montre que le monument n’est pas seulement attendu comme lieu de mémoire, mais également comme symbole de confiance, de résilience et de vitalité durable de Hô Chi Minh-Ville après la pandémie.

Truong Giang/CVN