L’agriculture circulaire : solutions pour un développement durable

Face aux impacts croissants du changement climatique, la transition vers une économie verte, et notamment vers une agriculture verte et circulaire, est devenue une tendance de développement incontournable, ont déclaré des experts lors d’un forum tenu mercredi 16 juillet à Hanoï.

L’agriculture circulaire est essentielle à la réalisation de la stratégie vietnamienne en matière de croissance verte, de protection de l’environnement et de développement durable.

Dans son discours d’ouverture, Hoàng Quang Phong, vice-président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), a souligné que l’agriculture circulaire est à la fois une exigence et un moteur vers une agriculture verte, à faible coût et à faibles émissions, qui dynamise les chaînes de valeur.

Cette tendance répond aux engagements internationaux du Vietnam, notamment dans le cadre des accords de libre-échange de nouvelle génération, et dans le contexte de la quatrième révolution industrielle.

Selon le responsable, le passage d’une économie linéaire traditionnelle qui suit l’approche "prendre - fabriquer - consommer - jeter" à une économie circulaire basée sur le modèle "réduire - réutiliser - recycler" permet d’optimiser les ressources, de réduire la pollution, de diminuer les coûts de production et de stimuler l’innovation et l’efficacité dans la production agricole.

Cependant, cette transformation se heurte à des défis majeurs, tels que l’accès limité à la terre, au crédit et aux assurances ; la petite agriculture ; la faible confiance des consommateurs dans les produits biologiques ; et les capacités technologiques limitées.

Pour surmonter ces obstacles, il a appelé à une implication active du gouvernement, des entreprises et des agriculteurs. L’État devrait jouer un rôle moteur dans l’amélioration des cadres juridiques, l’offre de politiques préférentielles, la facilitation de l’accès au foncier et au financement, et le pilotage de modèles de crédit contractuels reliant les banques, les entreprises, les coopératives et les agriculteurs. Plus important encore, il est nécessaire de développer des chaînes de valeur solides et durables, les entreprises jouant un rôle moteur pour connecter et soutenir les agriculteurs.

Lors du forum, Lê Duc Thinh, directeur du Département des coopératives et du développement rural du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, a souligné le rôle crucial de l’agriculture en tant qu’un pilier important pour assurer la sécurité alimentaire et promouvoir le développement agricole et rural.

Des modèles types d’agriculture circulaire tels que les "jardin-étang-étable" et "jardin-étang-forêt" ont été mis en place au Vietnam, et doivent désormais être renforcés par la science, la technologie et la gestion moderne.

Selon le responsable, la demande nationale et internationale croissante de produits agricoles verts, circulaires et à faibles émissions de carbone, ainsi que l’engagement proactif initial d’entreprises et de coopératives pionnières, ont créé un énorme potentiel pour accélérer le développement de l’agriculture circulaire au Vietnam.

Cependant, le taux actuel de recyclage et de réutilisation reste faible, inférieur à 35%, et se limite principalement à des activités fragmentées à petite échelle, ce qui entraîne des émissions et une pollution de l’environnement.

De plus, a-t-il ajouté, l’absence de systèmes normalisés, de processus nationaux et de réglementations, tels que des labels ou des systèmes de certification pour les produits agricoles circulaires, pose des défis. L’absence de certification fiable accroît les risques et réduit l’efficacité des investissements des entreprises et des coopératives.

Il a souligné que l’objectif national d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2050, est d’optimiser l’utilisation des ressources, de recycler plus de 70% des sous-produits agricoles, soit le double du taux actuel, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de minimiser les déchets et d’accroître le recours aux énergies renouvelables. Des secteurs clés tels que le riz, le café et l’élevage devraient être à l’avant-garde de la mise en œuvre de pratiques circulaires.

Pour promouvoir davantage les modèles d’économie circulaire dans l’agriculture, Lê Duc Thinh a recommandé l’élaboration et la publication d’une stratégie nationale sur l’agriculture circulaire, ainsi que la création d’un écosystème pour l’innovation et l’investissement verts. Cette stratégie devrait être intégrée aux chaînes de valeur des secteurs agricoles clés et alignée sur les objectifs de neutralité carbone du Vietnam.

En outre, il a souligné la nécessité d’établir des procédures, des normes et des systèmes de certification clairs pour reconnaître officiellement les produits agricoles circulaires. Il a également proposé un soutien global, de la production à la consommation, visant à favoriser le développement de marchés pour les produits agricoles circulaires, ouvrant ainsi la voie à un secteur agricole moderne, durable et compétitif à l’échelle mondiale, en phase avec la tendance de l’économie verte.

Le Forum agricole 2025 a offert une plateforme aux décideurs politiques, aux experts, aux entreprises et aux agriculteurs pour discuter et proposer des solutions concrètes pour faire progresser l’agriculture circulaire.

Les délégués ont convenu que l’agriculture circulaire est la clé de la réalisation de la stratégie vietnamienne en matière de croissance verte, de protection de l’environnement et de développement durable. Plus qu’une tendance, il s’agit d’une stratégie à long terme qui offre de réels avantages aux agriculteurs, aux coopératives et aux entreprises agroalimentaires, tout en affirmant l’engagement du Vietnam envers la communauté internationale.

L’ensemble des recommandations du forum seront compilées par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam et transmises au gouvernement afin de contribuer à l’amélioration des cadres réglementaires et de soutenir la transformation verte du secteur agricole.

VNA/CVN