Découvrir les charmes de la ville portuaire de Hai Phong

Hai Phong est non seulement réputée pour la richesse de son patrimoine historique, mais aussi pour ses monuments architecturaux impressionnants et ses paysages pittoresques. Afin d’offrir aux visiteurs des expériences inédites, la plus grande ville portuaire du Nord s’est continuellement réinventée en créant des produits touristiques novateurs. Le CityTour Hai Phong, en particulier, propose une immersion unique au cœur de l’histoire et de la culture locales.

>> Hai Phong : Une destination idéale pour les golfeurs

>> Hai Phong continue de jouer un rôle de premier plan pour l'attraction des IDE

>> La cuisine de Hai Phong séduit les touristes étrangers

Photo : CTV/CVN

Conçu pour les visiteurs ayant un emploi du temps limité, le CityTour Hai Phong offre la possibilité de découvrir, en un court trajet, l’élégance de cette ville portuaire. Les participants peuvent explorer des sites historiques, admirer des architectures remarquables et savourer les délices de la cuisine locale.

Photo : CTV/CVN

Parmi les joyaux incontournables de Hai Phong se trouve l’Opéra de la ville, emblématique de l’architecture française du début du XXe siècle.

Inauguré en 1904, ce bâtiment arbore un style baroque caractérisé par ses ornements délicats et les gravures des noms de compositeurs célèbres et dramaturges européens tels que Mozart, Beethoven et Molière.

Plus qu’un chef-d’œuvre architectural, l’opéra est aussi un témoin silencieux de l’histoire tumultueuse de la lutte pour l’indépendance du pays.

Le 23 août 1945, des milliers de citoyens s’y sont réunis pour manifester et établir l'administration révolutionnaire, marquant une date clé dans l’histoire de la ville.

Plus tard, le 20 novembre 1946, il fut le théâtre d’une bataille acharnée pour défendre Hai Phong et l’Opéra contre l’invasion française, un événement décisif dans la préparation de la résistance nationale contre les colonisateurs français.

Photo : CTV/CVN

À plus de 500 m de l’Opéra se trouve le temple de Nghè, dédié à la générale talentueuse Lê Chân, pionnière dans la fondation et le développement de Hai Phong.

Les habitants ont érigé un temple en son honneur pour commémorer ses exploits remarquables. Édifié en 1919, le temple de Nghè est devenu un site historique majeur, abritant des objets précieux comme une cloche et une table de pierre, toutes deux finement sculptées et produisant des résonnances sonores uniques lorsqu’on les frappe.

Chaque année, du 8 au 10 février lunaire, un festival en l’honneur de la générale Lê Chân attire de nombreux visiteurs venus rendre hommage à cette figure légendaire.

Parmi les autres sites historiques de Hai Phong, la Poste de la ville se distingue par son architecture néo-classique, mêlant des influences européennes et asiatiques.

Construit en 1905, ce monument ne se démarque pas seulement par son style architectural raffiné, mais également par le rôle essentiel qu’il a joué dans les communications depuis l’époque coloniale.

Avec son toit incliné recouvert de tuiles, son horloge imposante ornant la façade, et ses colonnes robustes, la Poste incarne la fusion unique de la culture et de l’histoire de la ville.

Le CityTour ne saurait être complet sans une visite du Musée de Hai Phong. Édifié en 1919 dans un style gothique, le musée abrite plus de 30.000 documents et artefacts précieux, retraçant toute l’évolution historique de la ville. C’est un lieu incontournable pour plonger dans la culture, l’histoire et le riche patrimoine de Hai Phong.

Un autre site incontournable est la Gare de Hai Phong, l’une des plus belles gares construites par les Français au Vietnam.

Inaugurée en 1902, la gare joue un rôle stratégique en reliant Hanoï à la ville portuaire, et se fait le témoin de nombreux événements marquants de l’histoire, notamment le retour du Président Hô Chi Minh après la conférence de Fontainebleau en 1946.

Grâce à une combinaison unique de culture, d’histoire et de gastronomie, Hai Phong incite les visiteurs à prolonger leur séjour et à explorer plus en profondeur les charmes de la ville, qui ne se limitent pas à retenir les touristes, mais contribuent également à l’image dynamique et distincte de Hai Phong, une ville riche en valeurs et en expériences uniques.

Tour gastronomique

La cuisine de rue de Hai Phong est un véritable régal pour les papilles, avec des plats emblématiques comme le banh bèo (gâteau de riz au porc et aux champignons), le banh da cua (nouilles de riz au crabe), le banh mi cay (petit sandwich épicé), et le bun ca cay (nouilles de riz avec poisson frit épicé et légumes). Les visiteurs peuvent également déguster le banh đúc tàu (gâteaux de riz sautés avec des crevettes, des radis blancs et des champignons) accompagné d’une sauce aigre-douce.

Photo : CTV/CVN

Photo : CTV/CVN

Les endroits populaires où savourer ces plats incluent le 92 Trân Nhât Duât qui propose le bun riêu cua, le 41 Lê Dai Hành pour un banh bèo, et le restaurant de fruits de mer Thùy Duong. Pour une expérience culinaire complète, rien de tel que de terminer la soirée avec une tasse de thé glacé aux chrysanthèmes et des marrons grillés, tout en admirant les ponts illuminés de la ville.

Hải Phòng est un symbole du passé glorieux du pays et une destination de choix pour les passionnés de culture et d’histoire. Le Hai Phong CityTour offre aux visiteurs des expériences inoubliables, suscitant l'amour pour cette charmante ville portuaire.

Thao Nguyên/CVN