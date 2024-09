Face au défi climatique, mobilisons-nous !

>> Solutions pour la prévention des catastrophes naturelles

>> Préserver les forêts côtières en réponse au changement climatique

Photo : VNA/CVN

L’une des six priorités absolues du XIIIe Congrès du Parti est la gestion durable des ressources naturelles. Il s’agit de préserver les terres, d’optimiser leur utilisation, de protéger l’environnement et de nous adapter aux changements climatiques. Ces enjeux sont cruciaux pour l’avenir du pays et ont des répercussions sur tous les aspects de la vie.

Divers types de catastrophes naturelles

Un rapport du Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes combiné aux données de l’Organisation météorologique mondiale montre que le changement climatique entraîne une augmentation des températures moyennes à la surface du globe, modifie les modèles de précipitations, avec plus de fréquence, de gravité et de durée des périodes de sécheresse dans de nombreuses régions.

Alors que la terre a dépassé le seuil des + 2 °C de réchauffement, des mesures urgentes sont nécessaires pour mieux comprendre et gérer de manière plus efficace le risque de sécheresse afin de réduire les dommages sur la vie et les moyens de subsistance des populations.

Les Vietnamiens doivent faire face actuellement à divers types de catastrophes naturelles, notamment des événements différents de ce qui était observé auparavant, tels que canicules exceptionnelles, inondations localisées ou intrusions d’eau salée, effondrements de terrain dans le delta du Mékong...

Photo : VNA/CVN

Selon le rapport du Comité directeur national de prévention et de lutte contre les catastrophes naturelles, en 2023, des catastrophes naturelles extrêmes se sont produites dans différentes régions avec 1.964 incidents. En particulier, de fortes pluies ont provoqué des glissements de terrain, des crues déferlantes, des inondations généralisées. C’était une année inhabituelle car le nombre de tempêtes tropicales et de dépressions tropicales était beaucoup plus faible que la moyenne des années précédentes et aucune n’avait touché le continent.

Les catastrophes naturelles ont causé de graves pertes en vies humaines, en biens, en infrastructures, affectant la vie et la production des habitants. De nombreux accidents en mer, effondrements de structures, incidents liés aux produits chimiques, toxiques, radioactifs, déversements de pétrole, incendies, explosions se sont produits plus fréquemment et avec une gravité accrue par rapport à l’année précédente.

Depuis le début 2024, le Vietnam est secoué par une série de catastrophes naturelles d’une intensité exceptionnelle.

Le Nord, la partie septentrionale du Centre ont été particulièrement touchées par des vagues de froid rigoureux, causant d’importants dégâts. Le delta du Mékong, quant à lui, subit de plein fouet la sécheresse, l’intrusion saline, les effondrements de terrain et les inondations liées aux marées, avec une situation critique à Cà Mau. Les hauts plateaux centraux sont également confrontés à une grave sécheresse. Enfin, de fortes pluies, des tempêtes, des orages et des chutes de grêle se sont abattus sur l’ensemble du pays, avec une fréquence inédite dans 19 provinces du Nord et de la partie septentrionale du Centre.

De nombreux séismes ont secoué les provinces septentrionales de Hòa Binh, Lai Châu, Tuyên Quang…, accompagnés de vents violents et d’une mer agitée. Parallèlement, les températures moyennes des quatre premiers mois de l’année 2024 ont dépassé de 0,5 à 1,5°C les normales saisonnières sur l’ensemble du territoire.

En particulier, en avril 2024, le Nord et la partie septentrionale du Centre ont connu une canicule exceptionnelle, avec des températures dépassant de 3,1 à 3,6° C les normales saisonnières. Sur l’ensemble du territoire, 110 à 186 stations météorologiques ont enregistré des records de chaleur.

Dans le delta du Mékong, le dernier rapport de l’Institut des sciences de l’irrigation du Sud indique que lors de la saison sèche de 2024, environ 500.000 foyers ont souffert de pénuries d’eau pour un usage domestique. Actuellement, de nombreuses localités de cette région sont confrontées à cette situation critique. À ce jour, trois localités ont dû déclarer une situation d’urgence en cas de catastrophe naturelle : Tiên Giang, Kiên Giang et Cà Mau.

Yagi, le plus puissant typhon depuis 70 ans

Récemment, le typhon Yagi, le plus puissant des dernières décennies, a ravagé début septembre les provinces du Nord du Vietnam, causant d’énormes pertes. Jusqu’au 15 septembre à 06h00, le bilan s’établissait ainsi : 281 décès, 67 disparus et 1921 blessés. Près de 232.000 maisons ont été endommagées, plus de 190.000 ha de rizières, 48.000 ha de cultures maraîchères et 32.000 ha de vergers ont été ravagés. Par ailleurs, 3.269 cages de pisciculture ont été détruites et plus de 2,6 millions de volailles et de bovins ont péri, témoignant de l’ampleur des dégâts causés par cette catastrophe naturelle.

Malgré les préparatifs et les mesures de prévention mises en place, les dommages ont gravement perturbé les activités quotidiennes, la production, les affaires. Le secteur du tourisme a également subi des dégâts importants.

Le Centre national de prévisions météorologiques et hydrologiques prévoit une saison des cyclones particulièrement intense en 2024, avec 11 à 13 tempêtes tropicales attendues en Mer Orientale dont cinq à sept d’entre elles menaceront le continent. Les mois de septembre, octobre et novembre devraient être les plus actifs. Parallèlement, les phénomènes météorologiques extrêmes tels qu’orages, tornades et grêlons devraient se multiplier, rendant les conditions météorologiques très incertaines pour les mois à venir.

Prévention et contrôle des risques

Photo : VNA/CVN

Face à l’urgence climatique, le Vietnam a mis en place un plan d’action ambitieux pour renforcer sa résilience. Les objectifs sont clairs : réduire la vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles, minimiser les pertes socio-économiques et préserver les écosystèmes fragiles.

Ces dernières années, la prévention des risques naturels est devenue une priorité nationale. Le Comité national de direction a renforcé la surveillance et la mise en œuvre des plans d’action, notamment en matière de défense civile et de gestion des risques à l’échelle communautaire. En outre, l’intégration systématique de mesures de prévention dans les projets d’aménagement et les plans de développement socio-économique a permis de réduire considérablement les risques.

Le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement a donné pour instruction à l’Administration météorologique et hydrologique du de renforcer la surveillance. Son directeur adjoint, Hoàng Duc Cuong a souligné l’importance de fournir des prévisions fiables et des alertes précoces pour anticiper les phénomènes tels qu’El Niño, les vagues de chaleur et les sécheresses. L’objectif est de permettre aux autorités et aux populations de se préparer au mieux et de limiter les impacts de ces événements.

Pour atteindre l’objectif d’adaptation au changement climatique dans un avenir proche, la Professeure Huynh Thi Lan Huong, de l’Université des ressources naturelles et de l’environnement de Hanoï, préconise une approche multidimensionnelle. Selon elle, il est urgent de renforcer la résilience des écosystèmes en reboisant massivement et en restaurant les forêts. Parallèlement, il faut développer une agriculture durable, investir dans des infrastructures résistantes aux aléas climatiques et mettre en place des systèmes d’alerte précoce efficaces. Ces mesures permettront d’assurer la sécurité alimentaire et de protéger les populations les plus vulnérables.

Le Vietnam s’est positionné en leader de la lutte contre le changement climatique en menant une série de réformes législatives ambitieuses. La révision des lois sur le foncier, les mines, l’énergie et l’environnement témoigne d’une volonté politique forte de s’adapter aux enjeux environnementaux. Parallèlement, la recherche scientifique et la collaboration avec les ONG ont permis de développer des solutions innovantes pour lutter contre le changement climatique. Ces efforts ont déjà porté leurs fruits, contribuant de manière significative à l’adaptation et à la résilience aux effets du dérèglement climatique...

Trois groupes de solutions

Photo : VNA/CVN

Lors du Sommet mondial d’action pour le climat dans le cadre de la 28e Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP28), le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans le cadre de ses responsabilités envers la planète et sa population, le Vietnam avait mis en œuvre de manière exhaustive une série de mesures selon trois groupes de solutions.

Premièrement, il s’agit de la publication des Stratégies sur l’adaptation au changement climatique, la croissance verte, du Plan directeur de l’électricité VIII, du développement de l’industrie des énergies renouvelables et de la construction d’un écosystème ad hoc.

Deuxièmement, le pays a intensifié ses efforts pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. La mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (NDC) témoigne de cet engagement. Par ailleurs, la création d’un secrétariat dédié et la publication de plans d’action détaillés ont permis de structurer cette transition écologique. La mobilisation de ressources financières importantes dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique équitable (JETP) a donné un nouvel élan à ces initiatives. Sur le terrain, le développement d’un million d’hectares de rizières de haute qualité, associées à des pratiques agricoles durables, contribuera à réduire les émissions de méthane.

Le troisième volet concerne la mise en place de cadres institutionnels, tels que l’élaboration de la Loi sur le pétrole et le gaz, l’amélioration de la Loi foncière, de la Loi sur l’électricité en soutenant le développement des énergies renouvelables, ainsi que la création et l’amélioration en cours du décret sur la vente directe d’électricité, le traitement des projets d’énergie renouvelable et des questions de durabilité et de préoccupations pour les citoyens et les entreprises dans le processus de transition énergétique...

La réalité montre que si ces dernières décennies des progrès ont été accomplis dans la lutte contre le changement climatique, il est nécessaire d’entreprendre activement des actions concrètes en transformant les modes de vie, les modèles de production et de consommation vers une orientation à faible émission de carbone, une croissance verte, une économie circulaire... afin de réduire les dommages causés par ces phénomènes extrêmes.

Huong Linh/CVN