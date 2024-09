Tourisme de bien-être : pour se régénérer et prendre soin de sa santé

Photo : VNA/CVN

Qu’est-ce que le tourisme de bien-être ? C’est voyager en prenant soin de sa santé physique et mentale ainsi que de la communauté qui nous accueille et de son environnement. C’est aussi revenir à la maison reposé, la tête et le cœur remplis d’expériences enrichissantes et être fier de l’empreinte qu’on y a laissée.

Le tourisme de bien-être se définit comme un type de voyage mettant l’accent sur l’amélioration ou le maintien de la santé et du bien-être du voyageur. Cela peut prendre la forme d’activités et d’expériences contribuant à la santé physique, mentale et émotionnelle des touristes. Le tourisme de bien-être est aujourd’hui un segment de l’industrie du voyage en pleine expansion. Depuis ces dernières années, il connaît une croissance spectaculaire et attire ainsi des voyageurs en quête de ressourcement, de détente et de régénération.

Le chemin de la guérison

La vie moderne fait que chacun a de moins en moins de temps pour soi. C’est pourquoi les voyageurs veulent toujours trouver des occasions de renouer avec eux-mêmes, souhaitent vivre davantage d’expériences pour nourrir leur vie intérieure. Il y a trois tendances dans le tourisme de bien-être auxquelles s’intéresse le public, a déclaré le directeur national de Booking.com au Vietnam, Varun Grover.

La tendance du tourisme du sommeil (vacances axées sur le sommeil) ouvre la voie. Jusqu’à 67% des participants à l’enquête ont déclaré placer le sommeil au centre de leurs vacances.

La deuxième tendance concerne les vacances privées pour les parents : 66% des parents de la région Asie-Pacifique expriment le souhait d’un voyage privé pour passer du temps seul et se reconnecter avec soi-même.

Et enfin, il y a la tendance des vacances romantiques pour les célibataires. Il est intéressant de noter que jusqu’à 62% des voyageurs célibataires vietnamiens ont déclaré qu’ils passeraient du temps pendant leurs vacances à chercher un nouvel amour. D’autre part, 38% ont déclaré vouloir profiter de leur voyage pour guérir après une rupture.

Des destinations phares

Photo : VNA/CVN

Varun Grover a suggéré aux touristes amateurs de la détente et de la régénération de choisir Môc Châu, Ninh Binh (Nord), Hôi An, Dà Lat (Centre), ou Phu Quôc (Sud). Avec un temps agréable à l’année et un espace poétique, Dà Lat est la destination idéale pour des cours de méditation de pleine conscience ou des séances de yoga.

Les touristes pourront échapper à la touffeur de la plaine et profiter de séances de soins fournies par les thérapeutes professionnels combinant des ingrédients naturels produits localement tels que le café et l’artichaut, ou encore explorer la magnifique campagne environnante à vélo.

Au Sud, l’île de Phú Quôc (province de Kiên Giang) est appréciée par Varun Grover comme un véritable paradis pour les amoureux de la nature et ceux souhaitant se reconnecter à eux-mêmes. Des plages tranquilles et isolées aux hôtels de luxe, l’île propose d’innombrables programmes d’amélioration physique, de yoga, de méditation et de soins spa et détox face à la mer. Un lieu magnifique pour tous ceux qui souhaitent des vacances revitalisantes.

Au Nord, Varun Grover suggère Ninh Binh et Môc Châu. La province de Ninh Binh est idéale pour les touristes qui souhaitent s’immerger dans une nature grandiose. Ce lieu aux reliefs karstiques uniques, connu pour ses rivières sinueuses et ses villages traditionnels, offre le cadre idéal pour un voyage de bien-être.

La nature de Môc Châu est dotée d’immenses paysages de montagne et surtout d’immenses collines de thé. Les visiteurs peuvent s’immerger dans la culture locale et profiter plei-nement du rythme lent de la vie.

Photo : VNA/CVN

Des séances de yoga tôt le matin, à la découverte des fêtes traditionnelles et des croyances populaires, à l’exploration de cascades peu connues et à la respiration de l’air des montagnes et forêts du Nord-Ouest, Môc Châu purifie le corps et l’esprit de ceux qui ont eu la bonne idée de choisir ce lieu comme destination.

Un débat tenu début 2024 a montré que l’une des solutions pour améliorer l’indice de bonheur des Vietnamiens est de développer des voyages de guérison ou le tourisme de bien-être. Méditation, yoga, psycho-thérapie, médecine traditionnelle ou cuisine nutritive..., il y en a pour tous les goûts.

Selon la Docteure Nguyên Thu Hanh, présidente de la Fédération des sciences pour le développement du tourisme durable (STDe),

“Il existe de nombreuses similitudes entre le tourisme de bien-être et certaines autres formes de tourisme comme le tourisme de soins, de santé... Mais le tourisme de bien-être est un tourisme de guérison. Il s’agit davantage de prendre soin de ses émotions, d’apaiser son âme et de faire le plein d’énergie positive”.

Selon les experts, le tourisme de bien-être et de santé attire particulièrement les visiteurs internationaux et les touristes ayant la capacité de dépenser beaucoup. Cette forme de tourisme se concentrant souvent sur l’automne et l’hiver, elle pourrait, si elle est développée méthodiquement et dans la bonne direction, contribuer à résoudre le problème de saisonnalité de l’industrie touristique nationale.

Xuân Lôc/CVN