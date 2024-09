Hanoï : relance de la production agricole et stabilisation du marché après le typhon Yagi

>> Hanoï : le fleuve Rouge monte, provoquant des risques

>> Redoubler d'efforts pour surmonter les conséquences du typhon Yagi

>> Des volontaires étrangers s'associent aux habitants de Hanoï pour assainir l'environnement

Photo : CTV/CVN

Lors de cette réunion, Nguyên Manh Quyên a souligné l'importance d'élaborer des plans d'intervention immédiate pour soutenir les habitants, les organisations et les entreprises locales dans la réparation des dommages causés par le typhon et les inondations qui ont suivi. Il a insisté sur la nécessité de cibler efficacement l'aide, en veillant à sa rapidité et à sa conformité avec les procédures légales en vigueur.

Concernant les mesures de soutien, il a chargé le Service de l'agriculture et du développement rural de Hanoï de collaborer avec le Service des finances pour évaluer les dégâts dans les zones touchées. Une coopération étroite avec d'autres départements a également été ordonnée pour préparer les dossiers nécessaires aux projets d'intervention d'urgence.

Photo : VNA/CVN

Pour la campagne agricole d'hiver, le vice-président a demandé que les produits de soutien soient adaptés aux besoins réels, afin de relancer les activités économiques et de compenser les pertes subies en raison du typhon, tout en garantissant un approvisionnement suffisant en nourriture pour la fin de l'année.

Propositions de soutien

Nguyên Xuân Dai, directeur du Service de l'agriculture et du développement rural de Hanoï, a rapporté que les pertes dans la production agricole suite au typhon Yagi s'élèvent à plus de 2.286 milliards de dôngs. Les pertes en culture atteignent environ 1.956 milliards de dôngs, celles en élevage environ 31,8 milliards, et en aquaculture environ 298,9 milliards. De plus, 32 incidents de glissements de terrain ont été enregistrés le long des digues, compromettant la stabilité des rivières et des systèmes de gestion de l'eau, avec 151 ouvrages hydrauliques également endommagés.

Photos : VNA/CVN

Pour relancer la production agricole, le Service a pris des mesures pour évaluer les dégâts et a commencé à mettre en œuvre des techniques visant à minimiser les pertes durant la saison des récoltes. Le coût total de ces opérations est estimé à environ 1.150,2 millions de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Le directeur Nguyên Xuân Dai a également proposé que le Comité populaire de la ville débloque des fonds supplémentaires pour soutenir les agriculteurs et les entreprises touchées, en priorité pour ceux nécessitant des prêts pour relancer leurs activités économiques. Il a souligné l'importance de réparer rapidement les infrastructures, telles que les digues et les systèmes d'irrigation, afin de stabiliser la vie des habitants et favoriser le développement de la production.

Assurer l'approvisionnement

Parallèlement, Nguyên Kiêu Oanh, directrice adjointe par intérim du Service de l'industrie et du commerce de Hanoï, a déclaré que, pour répondre aux besoins de la population face aux conséquences du typhon, les entreprises ont renforcé leur coopération avec les fournisseurs pour augmenter l'approvisionnement en produits essentiels, en particulier en denrées alimentaires fraîches et en légumes, dont l'approvisionnement a doublé par rapport aux jours ordinaires.

Photo : VNA/CVN

Lors des inondations causées par le typhon, les entreprises ont intensifié le transport des marchandises vers les points de vente, ouvert des canaux de vente en ligne et prolongé les heures d'ouverture pour mieux servir la population. Concernant l'approvisionnement en légumes, impacté par les intempéries, les entreprises ont renforcé les importations en provenance des provinces du Sud et de Dà Lat, augmentant ainsi le nombre de livraisons et la quantité de produits acheminés.

Pour garantir un approvisionnement continu en biens essentiels à la population après le typhon, ainsi que pour les fêtes de fin d'année et le Têt Nguyên Dán (Nouvel An lunaire) 2025, le Service de l'industrie et du commerce continuera de surveiller de près l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché, notamment dans les zones inondées. Il prévoit également de collaborer avec les provinces non touchées par le typhon pour sécuriser l'approvisionnement et assurer la stabilité des prix.

En outre, il a demandé au Bureau de gestion du marché de Hanoï d'intensifier ses contrôles pour prévenir et sanctionner les infractions telles que la spéculation, la rétention de marchandises ou la hausse abusive des prix, qui pourraient déstabiliser le marché.

Réparation des infrastructures électriques

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Le typhon a également causé des dommages à plusieurs lignes électriques locales, principalement en raison de la chute d'arbres et d'objets sur les câbles et transformateurs. Les pertes de l'EVNHANOI sont évaluées à 30 milliards de dôngs, tandis que celles des entreprises privées opérant dans le secteur de l'électricité s'élèvent à environ 1.162 millions de dôngs.

Le Service de l'industrie et du commerce a ordonné à la Compagnie générale d’électricité de Hanoï (EVNHANOI) et aux autres entreprises du secteur de renforcer les inspections afin d'assurer la sécurité du réseau électrique, en particulier dans les zones à risque de crues et de glissements de terrain.

Thuy Linh/CVN