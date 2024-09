Les géoparcs contribuent à lutter contre le changement climatique

Photo : VNA/CVN

Le 8e symposium du Réseau des géoparcs d’Asie-Pacifique s’est tenu du 5 au 17 septembre dans la province de Cao Bang (Nord), placé sous le thème “Populations locales et développement durable dans les géoparcs”. Réunissant quelque 800 participants issus de 19 pays, cet événement a mis en lumière diverses initiatives des géoparcs tout en abordant l’implication des jeunes dans ces projets.

Il s’agissait d’une conférence internationale qui se tient tous les deux ans dans les pays de la région, dans le but d’échanger et de partager des expériences, des modèles efficaces et des solutions utiles aux actions de protection et de valorisation de sites d’intérêt géologiques.

Dans son discours d’ouverture, le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, a souligné que dans un contexte où les Objectifs de Développement Durable progressaient lentement et où la lutte contre la pauvreté, la protection de l’environnement et la quête d’un avenir prospère faisaient face à de nombreux défis, les crises liées au changement climatique et à la biodiversité étaient devenues “les plus grands défis de notre époque”. Les géoparcs mondiaux représentent une “solution potentielle” à ces problèmes globaux, a-t-il souligné.

Développement durable

Bùi Thanh Son a partagé le message de la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, à l’occasion de la Journée internationale de la géodiversité, le 6 octobre 2022 : “La compréhension des processus géologiques est donc essentielle pour explorer le passé, profiter du présent et se préparer à un avenir imprévisible. La géodiversité peut nous renseigner sur l’impact du changement climatique à différentes périodes de l’histoire de la Terre…”

Il ne reste que quelques jours avant le Sommet de l’avenir à New York (États-Unis) pour transformer les paroles et les engagements en actions concrètes afin de façonner un avenir plus durable et plus inclusif. C’est à ce moment-là que l’Asie-Pacifique, en tant que moteur important et centre de développement dynamique et autonome dans le monde, s’unit pour contribuer à répondre aux défis et réaliser l’Agenda 2030 pour le développement durable, en apportant des avantages à tous, sans laisser personne de côté, a-t-il déclaré.

Photo : VNP/CVN

Dans cet esprit, il a proposé de déterminer une approche globale en matière de préservation et de promotion des valeurs des géoparcs pour le développement durable.

Il a souligné l’importance de renforcer les échanges de bonnes expériences et d’avancer des recommandations politiques appropriées sur la gestion, la conservation et le développement durable des géoparcs mondiaux.

Sans oublier de promouvoir les partenariats multipartites et la coopération internationale pour développer les géoparcs mondiaux parallèlement au développement durable.

Une vision à long terme est nécessaire afin de développer un fort réseau de coopération internationale pour la protection et la préservation des géopatrimoines pour les générations futures.

Modèle “ouvert”

Lors du symposium, le vice-ministre des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc, a expliqué que le label Géoparc mondial avait créé de grandes opportunités pour les localités de suivre le modèle “ouvert”, préservant le patrimoine géologique et culturel, ainsi que les valeurs historiques, archéologiques, paysagères, environnementales et écologiques, tout en favorisant les activités de développement économique durable.

Photo : VNA/CVN

Jusqu’à présent, le Vietnam compte quatre géoparcs mondiaux UNESCO que sont les géoparcs du plateau karstique de Dông Van à Hà Giang, Non Nuoc Cao Bang, Dak Nông et Lang Son, petit dernier reconnu le 11 septembre.

Ce titre a aidé Cao Bang et d’autres localités vietnamiennes à préserver leur culture, à développer une économie durable et à améliorer l’éducation de la population. Il s’agit aussi de promouvoir le rôle des jeunes, des femmes et des personnes défavorisées afin qu’ils puissent à la fois bénéficier et participer à la gestion et l’exploitation des géoparcs, comme l’indique le thème de la conférence : “Populations locales et développement durable dans les géoparcs “.

Parcours de 20 ans

Dans le cadre du 8e symposium du Réseau des géoparcs d’Asie-Pacifique, à Cao Bang, s’est tenue le 11 septembre la célébration du 20e anniversaire de la création du Réseau mondial des géoparcs (GGN). Nikolaos Zouros, président du GGN et membre du Conseil des géoparcs mondiaux UNESCO, a affirmé que le GGN avait été créé pour promouvoir trois objectifs principaux : préservation du patrimoine géologique et de la Terre, éducation des communautés aux sciences de la Terre, et promotion du développement local durable...

Les géoparcs mondiaux sont devenus un outil de plus en plus important permettant à l’UNESCO d’impliquer les États membres et leurs communautés dans les sciences de la Terre et la préservation des géopatrimoines.

Lidia Brito, directrice générale adjointe pour les sciences exactes et naturelles de l’UNESCO, a fait savoir que, depuis 20 ans, le GGN avait engagé de nombreux pays à préserver le patrimoine géologique mondial. Devant de nouveaux problèmes comme le changement climatique provoquant des risques et des catastrophes naturelles menaçant la survie, le GGN poursuit sa nouvelle mission. Il s’agit du développement des géoparcs UNESCO associé au développement durable, à la lutte contre le changement climatique, à la réduction des risques et des catastrophes naturelles, à la protection de la Terre, à la survie et au bonheur de l’humanité.

Photo : VNA/CVN

Le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang est un modèle aux nombreuses activités positives et efficaces en faveur d’un développement vert et durable, évalue Lidia Brito.

Selon le président du Comité populaire de la province de Cao Bang, Hoàng Xuân Anh, depuis que Non Nuoc Cao Bang a été reconnu par l’UNESCO géoparc mondial en 2018, la localité a enregistré une croissance touristique rapide. Des efforts de conservation des ressources touristiques ont été encouragés tandis que de nombreuses activités visant à soutenir et à améliorer les moyens de subsistance des résidents locaux ont été mises en œuvre.

DAN THANH/CVN