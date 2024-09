Des jardins suspendus au-dessus des vagues

Sur les plates-formes DK1, cultiver un brin de verdure relève du défi. Chaque graine, chaque motte de terre, chaque pot est transporté depuis le continent, bravant les tempêtes. Les conditions climatiques extrêmes et la chaleur implacable mettent à rude épreuve ces jardins flottants.

Malgré les obstacles, les soldats persévèrent, arrosant leurs plants avec une eau précieuse et les protégeant des éléments déchaînés. Après des années de cultures expérimentales, ils ont réussi à planter des herbes aromatiques, des légumes et même du piment.

Les jardins potagers sont non seulement une source d’approvisionnement pour les soldats, mais créent également un environnement plus favorable sur les plates-formes.

En les cultivant et en observant la croissance de la végétation, les soldats soignent leur nostalgie du continent et le manque de leurs proches.

“Les soins et l’arrosage sont faits quotidiennement. C’est pourquoi ces jardins restent toujours d’un beau vert, avec diverses variétés telles que des épinards, des liserons d’eau, des choux... Les potagers contribuent à améliorer les repas ainsi qu’à renforcer l’approvisionnement en légumes pour les soldats en garnison sur les plate-formes. En plus de la culture maraîchère, nous avons également augmenté la production animale avec l’élevage de porcs et de volailles”, partage Kim Van Toi, soldat de la plate-forme DK1/9.

Texte et photos : Huong Linh - VNA/CVN