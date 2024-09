Lang Son, un nouveau géoparc mondial UNESCO

L’UNESCO vient de reconnaître le géoparc de Lang Son comme géoparc mondial lors du 8 e symposium du Réseau des géoparcs d’Asie-Pacifique, tenu du 5 au 17 septembre dans la province de Cao Bang (Nord).

D’une superficie de plus de 4.800 km², le site s’étend sur la ville éponyme et huit districts aux valeurs diverses et distinctes en matière de géologie et de paysages naturels. Créé en 2021, il se distingue par son importance géologique exceptionnelle et son écosystème diversifié, incluant la Réserve naturelle de Huu Liên, de plus de 8.200 ha avec 794 espèces végétales, dont 31 figurent dans le Livre rouge du Vietnam.

Le géoparc de Lang Son abrite une riche diversité de fossiles remontant à 500 millions d’années, et qui indiquent que cette province était autrefois sous la mer.

De plus, il est doté de nombreux paysages renommés tels que de basses chaînes de montagnes entourant les vallées et les villages de la commune de Yên Thinh du district de Huu Lung, ou encore des grottes telles que Thâm Khuyên dans le district de Binh Gia où ont vécu des hommes préhistoriques.

Ses valeurs culturelles consistent, quant à elles, en un certain nombre de temples dédiés au culte des Déesses mères - patrimoine culturel immatériel de l’humanité -, notamment celui de Bac Lê, ainsi que des villages des ethnies Tày et Nùng aux cultures distinctes.

Le géoparc de Lang Son devrait officialiser son statut lors d’une cérémonie prévue au Chili l’année prochaine. Ce sera un moment clé dans son histoire, marquant un tournant dans sa promotion à l’échelle mondiale.

Selon les autorités provinciales, cette reconnaissance permettra à Lang Son de concentrer ses ressources sur la gestion, la préservation et la promotion de ses patrimoines géologiques, archéologiques, historiques, naturels et culturels.

Le Vietnam compte désormais quatre géoparcs mondiaux classés à l’UNESCO : le plateau karstique de Dông Van à Hà Giang, Non Nuoc Cao Bang, Dak Nông et Lang Son.

Plateau karstique de Dông Van

Le 3 octobre 2010, le plateau karstique de Dông Van est devenu le premier géoparc UNESCO au Vietnam et le deuxième en Asie du Sud-Est.

Il couvre quatre districts de Quan Ba, Yên Minh, Dông Van et Mèo Vac, d’une superficie naturelle totale de 2.356 km².

Cette terre est une combinaison spectaculaire et unique de sommets vertigineux dont le plus haut est Mac Vac (1.971 m) et de canyons profonds tels que Tu San (700 m), également canyon le plus profond d’Asie du Sud-Est.

Datant de la période cambrienne (il y a environ 550 millions d’années), le plateau karstique de Dông Van a traversé sept ères géologiques. Les visiteurs peuvent voir de leurs propres yeux les traces paléontologiques du site ; stratigraphies, géomorphologies, grottes et failles.

Ces “vestiges” témoignent de cinq extinctions animales et végétales dans l’histoire de la Terre. L’extinction majeure du Dévonien datant d’il y a 370 millions d’années et ayant provoqué la disparition de 75% des espèces et la crise du Permien-Trias, plus grande extinction de l’histoire avec la disparition de plus de 90% des espèces, terrestres et marines.

Le plateau karstique de Dông Van possède également deux réserves naturelles : celle de Du Già et la Réserve d’espèces et d’habitats de Khau Ca, toutes deux riches en faune et flore avec des conifères, des bouquetins du sud et de nombreux oiseaux indigènes.

Cette faune et flore comprend des centaines d’espèces végétales et animales, dont des rares, enregistrées dans le Livre rouge du Vietnam. L’animal le plus célèbre ici est le Rhinopithèque du Tonkin, (Rhinopithecus avunculus), un singe asiatique de la famille des Cercopithecidae, qui fait partie des 100 espèces les plus menacées au monde.

Le fameux plateau rocheux de Dông Van abrite plus de 250.000 habitants issus de 17 ethnies dont les H’mông, Na Chi, Pu Péo, Lô Lô, Nùng... Chacune a ses propres coutumes festives, créant un patrimoine culturel unique et riche : marché de l’amour à Khâu Vai, fête Gâu Tào des H’mông, festival d’adoration du Dieu de la forêt des Pu Péo, et rite Câp sac (cérémonie de passage à l’âge adulte) des Dao.

Dông Van s’est développé, devenant une destination touristique nationale et internationale renommée, avec des sites patrimoniaux, des produits et des attractions touristiques uniques, tels que le mât de drapeau de Lung Cú, les reliques du roi, l’ancienne rue de Dông Van, le canyon Tu San, le col Ma Pi Lèng ; le festival de khèn (flûte de Pan) des H’mông; les villages culturels ethniques Nam Dam, Pa Vi, Lô Chai... et de nombreux produits culinaires et agricoles typiques.

Le nombre de visiteurs à Dông Van - Hà Giang était de 2.000 personnes en 2010 et a augmenté jusqu’a 2,2 millions en 2022 et plus de 3 millions en 2023.

Le 6 septembre 2023, Hà Giang a eu l’honneur de recevoir le prix de la première destination touristique émergente d’Asie par les World Travel Awards.

En septembre 2023, le Conseil du Réseau mondial des géoparcs de l’UNESCO, lors de sa 10e conférence internationale tenue au Maroc, a reconnu pour la 3e fois le plateau karstique de Dông Van comme géoparc mondial.

Non Nuoc Cao Bang

Non Nuoc Cao Bang a été officiellement inscrit à l’UNESCO le 12 avril 2018, devenant le deuxième géoparc mondial au Vietnam après le plateau karstique de Dông Van.

D’une superficie de plus de 3.000 km², il s’étend sur six districts de Hà Quang, Trà Linh, Quang Uyên, Trùng Khánh, Ha Lang, Phúc Hoà et une partie de ceux de Hoà An, Nguyên Binh et Thach An.

Ici vivent huit ethnies : Tày, Nùng, H’mông, Kinh, Dao, San Chay (Shan Chi), Hoa, Lô Lô. Ce lieu est considéré comme l’un des premiers habitats des peuples préhistoriques au Vietnam. C’est aussi le berceau de la révolution vietnamienne pendant la guerre de résistance contre les colonialistes français. En outre, il recèle de nombreuses reliques culturelles, historiques, archéologiques, de biodiversité et des centaines d’autres patrimoines culturels matériels et immatériels.

Les visiteurs peuvent y découvrir l’histoire de la Terre à travers fossiles, sédiments marins, roches volcaniques et minéraux, notamment des paysages calcaires, merveilleux témoignages de l’évolution de l’homme et de la Terre.

À ce jour, les scientifiques ont découvert, évalué et classé plus de 130 sites uniques du patrimoine géologique (tours de pierre, cônes, vallées, grottes, systèmes fluviaux et lacustres, grottes souterraines...) reflétant un cycle complet d’évolution karstique dans la région tropicale du Nord du Vietnam.

Ce terroir a une culture et une histoire riches avec plus de 215 reliques culturelles et historiques classées, dont trois sites nationaux spéciaux : Pác Bó, où le Président Hô Chi Minh est rentré au pays en 1941 pour diriger le mouvement révolutionnaire vietnamien, après une trentaine d’années à parcourir le monde en quête d’une voie pour le salut national ; Forêt Trân Hung Dao, où le Général Vo Nguyên Giáp a fondé en 1944 la Brigade de propagande armée pour la libération du Vietnam ; et Site national spécial de la victoire de la campagne des frontières en 1950.

Le géoparc mondial de Non Nuoc Cao Bang possède de nombreux paysages célèbres tels que les zones d’écotourisme de Phia Oac et Phia Den, le complexe du lac Thang Hen, la grotte de Nguom Ngao... et surtout les chutes de Ban Giôc, classés parmi les quatre plus grandes et belles cascades frontalières du monde.

En 2023, Cao Bang a accueilli environ 1,9 million de visiteurs, soit une augmentation de 72% par rapport à 2022, dont environ 34.000 touristes étrangers.

En 2024, le géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang a l’honneur d’accueillir le 8e symposium du Réseau des géoparcs d’Asie-Pacifique, qui promet des opportunités de promotion du patrimoine géologique et de la culture autochtone avec la communauté internationale.

Géoparc mondial de Dak Nông

Le géoparc de Dak Nông a été reconnu par l’UNESCO comme géoparc mondial en juillet 2020.

D’une superficie de 4.760 km², il comprend les districts de Krông Nô, Cu Jut, Dak Mil, Dak Song, Dak G’long et la sous-préfecture de Gia Nghia. On y compte environ 50 sites de grottes d’une longueur totale de 10.000 m, des cratères volcaniques et des cascades...

Cet endroit est connu depuis longtemps comme une terre rouge et riche d’un écosystème forestier tropical, de préservation la biodiversité. Cette zone préserve également de nombreuses caractéristiques culturelles, géologiques.

L’histoire de la région remonte à il y a 140 millions d’années. L’endroit faisait alors partie d’un vaste océan. Les mouvements tectoniques de la croûte terrestre ont provoqué l’élévation de cette zone et l’apparition de volcans. L’éruption volcanique a recouvert la moitié de cette zone de couches de lave basaltique.

Le système de grottes volcaniques du géoparc de Dak Nông a été établi par le Conseil japonais des grottes un record d’Asie du Sud-Est en termes d’ampleur, de longueur et d’originalité. Les grottes recèlent encore de nombreux secrets sur les mécanismes de formation, les complexes minéraux, la biodiversité et les sites archéologiques.

À cela s’ajoutent également des lacs naturels comme Ea Snô et le lac de l’Ouest, issus de dépressions tectoniques, ainsi que des cratères volcaniques uniques comme Nâm Blang, Nâm Kar, Bang Mo et les majestueuses cascades Gia Long, Trinh Nu et Dray Sap.

En outre, le parc géologique de Dak Nông est riche en minerais, comme la bauxite, l’antimoine, l’étain placer, le pouzzolane, pierres précieuses et surtout pierres semi-précieuses opale et Chalcédoine de grande taille.

Les découvertes de sites archéologiques de peuples préhistoriques vivant dans la zone des grottes volcaniques ont attiré l’attention de nombreux chercheurs et touristes nationaux et étrangers.

Les premiers résultats de la recherche, ainsi que la collection de reliques archéologiques d’une densité assez élevée, indiquent qu’il s’agit d’un vestige culturel du Néolithique final (2880-2580 av J.-C.). Les vestiges archéologiques comprennent des outils agricoles en grès, en pierre brute et en pierre.

La zone est également riche en culture et en histoire, avec des valeurs culturelles matérielles et immatérielles telles que l’espace de la culture des gongs inscrit par l’UNESCO sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité et des sites nationaux spéciaux, notamment la piste Hô Chi Minh.

Le géoparc de Dak Nông permet aux visiteurs de découvrir la vie de la plupart des groupes ethniques de la province, à travers les croyances populaires, les rituels et les cérémonies, la littérature, les arts du spectacle, et les jeux. Autant de patrimoines à préserver et valoriser.

La Réserve naturelle de Nâm Nung, le Parc national de Tà Dung, la forêt Dray Sap et la partie sud du Parc national de Yok Dôn (commune d’Ea Po, district de Cu Jut) sont des lieux de préservation de la biodiversité de Dak Nông.

La faune et la flore y sont très riches avec de nombreuses espèces rares, répertoriées au Vietnam et dans le Livre rouge mondial telles que des éléphants, des tigres, des bisons, de nombreux primates et autres reptiles, calaos et poules à front roux, ainsi que des arbres précieux comme le chêne à trois tranchants, le sao (Hopea odorata), le trac (Dalbergia cochinchinensis), le giáng huong (Pterocarpus macrocarpus)...

Le géoparc de Dak Nông est donc un trésor précieux, non seulement pour les ethnies de la province de Dak Nông mais aussi pour le Vietnam et l’humanité.

Lôc Lan/CVN