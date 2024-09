Le Vietnam entre dans sa haute saison touristique

Le 27 août, Hanoï a accueilli les premiers touristes indiens d’un groupe de plus de 4.500 visiteurs. Cet événement représente un nouveau “point fort” pour le tourisme vietnamien, marquant l’arrivée d’un groupe important en provenance d’un des marchés les plus exigeants.

Selon l’agence de voyages Vietravel, ces touristes sont les employés d’une société pharmaceutique appartenant à un milliardaire. Ils sont répartis en plusieurs groupes et arriveront à Hanoï entre le 27 août et le 7 septembre. Leur itinéraire dans la capitale inclut des visites de ses sites emblématiques tels que le mausolée du Président Hô Chi Minh, le Temple de la Littérature, ainsi que la maison centrale de Hoa Lò, entre autres.

Outre Hanoï, le groupe visitera également Ninh Binh et la baie de Ha Long.

Raja Dasm, l’un des visiteurs indiens, a partagé ses impressions sur son séjour dán la capitale : “C’est la première fois que je viens au Vietnam. Pour les Indiens, le Vietnam est aujourd’hui une destination prisée. Tout le monde souhaite le découvrir. En visitant Hanoï, j’ai été émerveillé par les paysages magnifiques et la gentillesse des habitants”.

Un autre touriste, Tanay Das, a ajouté : “J’avais entendu parler du Vietnam à travers des vidéos sur YouTube. C’est un pays splendide. Nous avons pu explorer la capitale et nous promener dans ses rues, tout est incroyable. Nous irons également à la baie de Ha Long et à Ninh Binh. J’envisage de revenir avec ma femme et mon fils pour leur faire découvrir ce magnifique pays”.

La délégation indienne a séjourné dans dix hôtels haut de gamme à Hanoï. Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, a déclaré: “Pour accueillir ce groupe, nous avons demandé aux destinations et aux hôtels d’améliorer la qualité des services et de garantir la sécurité alimentaire. Nous nous coordonnons étroitement pour offrir un soutien optimal et créer les conditions les plus favorables à la découverte de Hanoï par ce groupe”.

Le choix du Vietnam comme destination par un groupe MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) indien composé de milliers de participants devrait non seulement offrir des expériences uniques aux touristes, mais aussi promouvoir l’image du Vietnam, de Hanoï en particulier, à l’international.

Un nombre élevé d’arrivées

Selon les statistiques, le Vietnam a accueilli près de 10 millions de visiteurs internationaux entre janvier et juillet de cette année, soit une augmentation de 51% par rapport à la même période de 2023. Le taux de reprise du tourisme devrait atteindre 94,1% par rapport à 2019. En juillet, le nombre de visiteurs internationaux a atteint 1,15 million, marquant une augmentation de 10,9% en glissement annuel. Rien qu’à Hanoï, de janvier à fin août, le secteur touristique a accueilli 18,95 millions de visiteurs, soit une hausse de 12,3% par rapport à la même période en 2023. Parmi eux, 3,94 millions étaient des touristes internationaux, enregistrant une hausse de 42% en glissement annuel, et 15,1 millions des touristes nationaux ont atteint 15,1 millions, + 6,5%.

Récemment, le Vietnam a accumulé des succès en étant reconnu comme l’une des destinations les plus sûres au monde. L’organisme international de formation diplomatique Best Diplomats a récemment désigné les dix destinations les plus sûres d’Asie, plaçant le Vietnam à la 8e position.

Cette distinction repose sur trois critères principaux : un faible taux de criminalité, une situation socio-politique stable et un cadre de vie sûr. Plus de 40% des personnes interrogées estiment que le Vietnam est une destination sécurisée pour leur prochain voyage. L’hospitalité des habitants renforce l’attrait du pays, offrant aux visiteurs une expérience de voyage rassurante. Les touristes se sentent en sécurité, car le taux de criminalité y est inférieur à celui de la plupart des pays d’Asie du Sud-Est.

Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut de développement du tourisme d’Asie, a remarqué : “Le fait que l’organisme international de formation diplomatique Best Diplomats ait classé le Vietnam au 8e rang parmi les dix pays les plus sûrs d’Asie est une excellente nouvelle. Cela renforce l’attrait du Vietnam pour les touristes internationaux. Il est crucial de mettre en avant ces distinctions et récompenses en les considérant comme des atouts pour attirer les visiteurs et contribuer à un développement socio-économique durable”.

Selon les statistiques du Comité populaire de Phú Quôc (province méridionale de Kiên Giang), depuis le début de l’année, l’île a régulièrement accueilli des navires de croisière italiens 5 étoiles et des super yachts français, avec plus de 3.000 visiteurs de luxe étrangers venus découvrir la ville insulaire, sa riche culture et la vie de ses habitants.

En janvier 2024, Travel Off Path, l’un des plus grands sites d’information de voyage en Amérique du Nord, a classé le Vietnam parmi les destinations touristiques les plus sûres et les plus attrayantes d’Asie. Le Vietnam est également le seul représentant de l’Asie du Sud-Est sur la liste des “neuf destinations les plus sûres au monde pour les voyageuses seules” du magazine Time Out.

Des célébrités internationales au Vietnam

Le Vietnam attire également les célébrités internationales, les milliardaires et les hommes d’affaires. En avril 2024, le Pdg d’Apple, Tim Cook, a effectué un court séjour au Vietnam. Au début de mars 2024, le milliardaire Bill Gates et sa compagne ont passé quatre jours à Dà Nang. Ce type de clientèle prestigieuse génère non seulement des revenus élevés pour les établissements d’hébergement et les services touristiques, mais contribue également à rehausser le prestige et la réputation de la destination.

Selon Cao Chi Dung, président de l’Association vietnamienne des agences de voyages, les reconnaissances accordées par les organisations touristiques internationales sont d’une importance capitale dans un contexte où les préférences et les comportements des touristes en matière de choix de destinations évoluent fondamentalement. Alors que les voyageurs de groupe cèdent la place aux voyageurs individuels, la proportion de ces derniers ne cesse d’augmenter, avec la sécurité de la destination comme priorité absolue.

“Auparavant, lorsqu’un grand nombre de touristes voyageaient en groupe, la responsabilité d’assurer leur sécurité incombait aux agences de voyages. Les groupes suivaient un programme encadré par des guides et des opérateurs, qui veillaient à la qualité des services et à la sécurité des participants. Cependant, avec la tendance actuelle, où 70 à 80% des voyageurs sont désormais individuels, la sécurité devient l’un des facteurs essentiels pour les attirer”, a souligné Cao Chi Dung.

Vu Thê Binh, président de l’Association vietnamienne du tourisme, a affirmé que le tourisme MICE était un atout majeur pour le Vietnam, ciblant les touristes à fort pouvoir d’achat. Dans un avenir proche, le club de tourisme MICE Vietnam organisera l’événement MICE EXPO 2024 pour connecter et développer ce segment spécifique du tourisme d’affaires, axé sur l’organisation et la gestion d’événements corporatifs.

