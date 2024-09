Quand musique rime avec tourisme

Grâce aux expériences culturelles distinctives et mémorables qu’il propose, le tourisme musical devient une nouvelle tendance au Vietnam. De nombreux spectacles ont été organisés avec succès et bien d’autres sont prévus. Petit tour d’horizon.

La 2e édition du programme artistique “Soul of the forest” (Âme de la forêt) et la version automnale du festival international “8WONDER” tenues en septembre respectivement à Vinh Phuc (Nord) et à Hanoï, ainsi qu’une série d’autres concerts organisés dans des villes touristiques du pays, montrent que le modèle de tourisme musical gagne progressivement en popularité au Vietnam.

Après les éditions estivale et hivernale réussies à Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre), et à Phu Quôc, province de Kiên Giang (Sud), la 3e saison du “8WONDER” se tient à Hanoï du 13 au 15 septembre. Cet événement musical d’envergure en Asie du Sud-Est réunit des artistes célèbres dont le rappeur sud-coréen B.I (Kim Han Bin).

Les deux soirées musicales de “Soul of the forest” 2024 seront organisées le 28 septembre et le 2 novembre, en plein air au Flamingo Dai Lai Resort, province de Vinh Phuc. Les organisateurs ont annoncé que la capacité d’accueil du public est passée de 500 places l’an passé à 700 cette année pour chaque spectacle organisé de 20h00 à 22h00 le samedi. Pour rappel, la première édition avait accueilli plus de 10.000 spectateurs sur l’ensemble des représentations.

Mélodies et découvertes

“Soul of the forest” n’est pas une simple représentation musicale. Elle propose une série d’expériences immersives où le public est invité à s’immerger dans une ambiance musicale au cœur d’une forêt de pins et au bord d’un lac. Avant d’assister au spectacle, marqué par la performance de chanteurs renommés, les spectateurs sont invités à explorer un musée en pleine nature, comprenant des œuvres architecturales, des sculptures, des peintures et du land art. Pour les spectateurs plus aisés, il est possible de réserver des chambres pour passer la nuit à Flamingo Dai Lai Resort et profiter des services d’une destination touristique attractive proche de Hanoï. “Soul of the forest” est devenu l’un des modèles typiques de tourisme musical qui se développent au Vietnam.

“Le tourisme musical consiste à se rendre dans un lieu pour participer à un festival de musique ou à une performance artistique tout en profitant des services touristiques locaux. La ville de Dà Lat, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), est la première localité à avoir ouvert la voie au Vietnam”, a observé le Dr. Trinh Lê Anh, maître de conférences à la Faculté d’études touristiques de l’Université des sciences sociales et humaines (relevant de l’Université nationale de Hanoï).

Selon lui, le spectacle “See Sing and Share”, organisé fin décembre 2018 par le chanteur Hà Anh Tuân à Dà Lat, peut être considéré comme le premier événement marquant la naissance du tourisme musical au Vietnam. Après cette représentation, les fans de Hà Anh Tuân ont réservé des billets d’avion pour assister à ses concerts du genre organisés dans d’autres provinces, dont Ninh Binh (Nord), où nombreux sont ceux qui ont prolongé leur séjour pour visiter la région.

Trinh Lê Anh a ajouté qu’après Dà Lat, d’autres localités à travers le pays ont également commencé à adopter ce nouveau modèle. Nha Trang et Phu Quôc en sont des exemples. Le festival international “8WONDER”, qui s’est tenu respectivement le 20 juillet 2023 et le 16 décembre 2023 dans ces deux localités avec des performances d’artistes de renommée mondiale, a dynamisé leur secteur touristique. Inspiré des géants de l’industrie musicale, “8WONDER” a remporté un franc succès en contribuant à valoriser ces deux destinations incontournables du Vietnam.

Un grand potentiel

La plupart des localités optent pour des spectacles de petite envergure. Dans cette catégorie, “Soul of the forest”, “Hoa Bay” (Fleur volante) à Tam Dao, province de Vinh Phuc, et “Thung lũng ngân nga” (Vallée fredonnante) à Tu Lê, dans le district de Van Chân, province de Yên Bai (Nord), ont vu le jour, devenant des modèles de tourisme musical “petits mais très adaptés au Vietnam”, selon Trinh Lê Anh.

Même Hanoï, ville animée, n’ignore pas ce nouveau modèle. Parmi les exemples récents figurent le concert de BlackPink les 29 et 30 juillet 2023 à Hanoï, la 2e édition de “Soul of the forest”, et la 3e saison du “8WONDER” ou encore le festival “HAY Glamping” où les jeunes pratiquent le glamping dans le parc de Yên So tout en écoutant de la musique de l’après-midi au soir. Ces événements ont attiré un grand nombre de spectateurs. Rien pour les concerts de BlackPink, le tourisme de la capitale en a profité grandement, les revenus atteignant environ 630 milliards de dôngs (près de 26,6 millions d’USD) et le nombre de spectateurs étant estimé à 70.000, dont 3.000 étrangers.

Parlant du développement du tourisme musical, Trinh Lê Anh a analysé qu’auparavant au Vietnam, la musique et le tourisme ne coopéraient pas. Mais ces dernières années, les organisateurs d’événements musicaux sont devenus plus dynamiques, proposant des expériences nouvelles aux mélomanes. Les entreprises touristiques, de leur côté, voient dans les concerts une opportunité et s’associent à des compagnies de spectacle pour co-organiser des programmes, ce qui génère des revenus supplémentaires. “Nous avons un fort potentiel dans le tourisme musical, mais pour que ce secteur se développe, il reste encore beaucoup à faire. Tout d’abord, le pays doit adopter des politiques favorables afin d’attirer de grandes stars internationales”, recommande Trinh Lê Anh.

“Le Vietnam, avec son riche patrimoine culturel et son tourisme florissant, présente un grand potentiel pour le développement du tourisme musical. Le mélange unique de genres musicaux traditionnels et modernes offre aux mélomanes une perspective différente à explorer et à apprécier”, constate Daisy Kanagasapapathy, maître de conférences en gestion du tourisme et de l’hôtellerie à l’université RMIT Vietnam.

