Solutions pour la prévention des catastrophes naturelles

Il existe actuellement de nombreuses technologies et méthodes d’alerte précoce des catastrophes naturelles. Cependant, elles ne fonctionnent souvent qu’à une échelle restreinte. Il faut alors anticiper et planifier un espace de vie sécurisé.

"Cette année, lors de la saison des pluies, les glissements de terrain et les crues soudaines ont fortement affecté les provinces montagneuses du Nord-Ouest, notamment Lào Cai, Yên Bai, Son La et Lai Châu. Les provinces de Bac Kan et Hà Giang sont également soumises aux mêmes risques. Ces catastrophes surviennent souvent soudainement, causant de nombreux dégâts humains et matériels", a indiqué le Dr. Trân Tuân Anh, vice-président de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies et directeur de l’Institut de géologie.

Géologiquement, la majeure partie de la zone montagneuse du Nord est composée de roches anciennes fortement altérées. La croûte érosive, semblable au sol, atteint une profondeur de 15 à 30 m. Elle contient souvent des minéraux argileux, tels que la montmorillonite, qui modifient très fortement leurs propriétés, notamment en gonflant rapidement au contact de l’eau, ce qui cause une déformabilité et une désintégration facile du sol.

Durant l’été 2024, cette région a subi une longue période de chaleur (avril à juillet), ce qui a détruit la structure des sols. En raison des pluies consécutives d’août et de début septembre avec le typhon Yagi, la structure du sol déjà affaiblie s’est trouvée rapidement saturée d’eau et changée en boue.

De plus, des crues soudaines sont fréquentes dans les localités montagneuses pendant la saison des pluies. Selon les statistiques, elles se produisent en 40 à 90 minutes avec un pouvoir destructeur important.

Alerte précoce

Actuellement, il existe de nombreuses technologies et méthodes d’alerte précoce pour les dangers géologiques. Cependant, elles ne fonctionnent efficacement qu’à petite échelle.

Pour anticiper des glissements de terrain, un système de surveillance automatique d’enregistrement et de mesure de déplacement des blocs coulissants peut être installé. Lorsque le mouvement des sols dépasse la limite au-delà de laquelle un désastre est possible, le dispositif informe les autorités et les habitants de la nécessité d’évacuer rapidement la zone à risque.

"Le revers de cette méthode est que dans la région montagneuse, les versants et pentes menacés de glissements de terrain sont innombrables. Nous n’avons pas suffisamment de financement et de ressources humaines pour mener à bien l’installation du système. Par ailleurs, dans de nombreux secteurs en altitude, dépourvus d’ondes de téléphonie mobile, d’Internet ou de système électrique, la transmission du signal au centre d’analyse des alertes ne peut être effectuée”, a-t-il indiqué.

Il a ajouté : “Par conséquent, nous ne pouvons alerter les gens de l’urgence d’une évacuation que par l’observation des fissures apparaissant au sommet d’un versant ou d’eau trouble dans le corps du versant”.

En raison de leur apparition rapide et inattendue, la détection précoce des crues soudaines se heurte à de nombreuses difficultés et la recherche scientifique et technologique en sont encore à la phase pilote.

La solution la plus simple en saison des pluies consiste à rester vigilant sur l’état des cours d’eau et à quitter leurs abords immédiatement si l’on observe des signes inhabituels tels qu’un niveau d’eau exceptionnellement bas ou une eau trouble.

"Actuellement, pour avertir des glissements de terrain, des crues soudaines et autres sinistres géologiques, nous utilisons des cartes d’alerte étudiées et développées par des scientifiques. Ces outils montrent les zones à risque mais n’indiquent pas les aléas en temps réel", a expliqué le Dr. Trân Tuân Anh.

Lieu de vie sécurisé

Les scientifiques mènent des recherches sur la prévention des calamités naturelles dans différentes directions, notamment le développement des méthodes et technologies de prévention, les alertes anticipées et immédiates à différentes échelles (nationale, locale et aux géolocalisations à risque).

Des programmes scientifiques et technologiques ont été mis en œuvre au niveau national par les ministères des Sciences et des Technologies, des Ressources naturelles et de l’Environnement ainsi que de l’Agriculture et du Développement rural.

"Une solution fondamentale pour répondre aux dangers géologiques consiste à établir des cartes d’alerte", a affirmé le Dr. Trân Tuân Anh.

L’Institut de géologie (relevant de l’Académie vietnamienne des sciences et technologies) est l’un des pionniers dans le domaine de la recherche sur les catastrophes naturelles. Depuis les années 90, cet organe a appliqué des technologies de pointe pour construire des stations de surveillance automatisée des glissements de terrain dans les provinces de Hoà Binh, Hà Giang (Nord) et certaines autres localités des hauts plateaux du Centre. Il a également développé avec succès une méthodologie de recherche et des cartes d’alerte.

En 2015, il a été publié l’Atlas des catastrophes naturelles du Vietnam (partie continentale), montrant les résultats de la recherche et l’évaluation de 12 types de phénomènes (typhon, sécheresse, inondations, glissements de terrain, crues soudaines, érosion des fossés, karst, érosion des berges des rivières, intrusion saline, érosion côtière, tremblements et fissuration des terres).

Selon le Dr. Trân Tuân Anh, les localités montagneuses doivent élaborer des scénarios pour les catastrophes naturelles dans les villages menacés pour établir des protocoles d’évacuation et des plans de recherche et sauvetage. Il est également nécessaire d’organiser des zones résidentielles exemptes de dangers en cas de glissements de terrain ou de crues soudaines. Dans l’éventualité d’éboulements, il est recommandé de construire les quartiers d’habitation à l’écart des versants ou de renforcer les zones habitées jouxtant des pentes menaçantes par des murs solides et installer un système d’alerte.

Une autre solution efficace consiste à mettre en place des espaces protégés en termes géolocalisation plutôt que dans les endroits où le flux se dirige directement vers les zones résidentielles.

Quê Anh/CVN