Investissements directs étrangers

Hai Phong continue de jouer un rôle de premier plan pour l'attraction des IDE

Photo : VNA/CVN

Pour devenir une localité parmi les meilleures du pays en matière d’attraction d’investissements directs étrangers (IDE), en plus de promouvoir sa position de plus grande ville portuaire du Nord, Hai Phong améliore constamment son environnement d'investissement et les formes de promotion et de publicité.

Accroître les investissements à l’étranger

Suite au succès des programmes de promotion des investissements à l'étranger, du 4 au 10 août, un groupe de travail de la ville de Hai Phong, dirigé par Lê Tiên Châu, secrétaire du Comité municipal du Parti, a visité des entreprises, travaillé et promu les investissements en Chine.

Au cours de ce voyage, la délégation a participé à de nombreuses séances de travail dans différentes localités, universités et grandes entreprises en Chine dont deux sociétés, ZTE et TCL, situées dans la ville de Shenzhen, province du Guangdong.

Il s’agit de deux sociétés influentes en matière de technologie et de transformation numérique, non seulement en Chine mais aussi à l’échelle mondiale.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre du programme de travail, la délégation a assisté à la Conférence sur la promotion des investissements dans la ville de Shenzhen, en Chine. Lors de cette conférence, la ville de Hai Phong a décerné sept certificats d'enregistrement d'investissement pour un capital social de près de 200 millions d’USD, ainsi que quatre mémorandums de coopération.

Lors de cette même conférence, Lê Tiên Châu a présenté aux investisseurs le potentiel et les avantages de la ville de Hai Phong en tant que l'une des trois grandes villes du Vietnam et clé économique de la région du Nord, qui maintient avec constance un développement socio-économique élevé.

Au cours du premier semestre 2024, l'attraction des investissements étrangers à Hai Phong atteindra 1,5 milliard d’USD.

La ville de Hai Phong possède de nombreuses caractéristiques et avantages exceptionnels lui permettant de se maintenir à long terme au premier rang du développement socio-économique du Vietnam. Cette ville portuaire permet notamment la convergence de cinq moyens de transport majeurs (voies routières, maritimes, ferroviaires, fluviales et aériennes).

Elle possède également une base de développement industriel riche de plus de 100 ans d’histoire. Parmi les infrastructures industrielles remarquables de la ville, se trouve la zone économique Dinh Vu - Cat Hai, la plus prospère du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Actuellement, Hai Phong est en train de créer une zone économique côtière d'une superficie de 20.000 hectares au sud de la ville, dans une perspective verte et écologique qui offrira de nombreux avantages aux investisseurs venant à Hai Phong ainsi que de véritables atouts en termes de ressources humaines et de qualité de vie.

Au cours de leurs réunions de travail, les dirigeants de la ville de Hai Phong ont discuté de l'accompagnement municipal des investisseurs, notamment par le soutien le plus rapide possible des procédures administratives, ainsi que des coûts de formation de main d'œuvre et l’incitation des investisseurs à construire des logements sociaux.

Des résultats remarquables

Selon les informations du Comité populaire municipal, la ville compte 975 projets d'investissement étrangers valides pour un capital d'investissement total enregistré de 30,65 milliards d’USD.

Hai Phong est la destination de principaux investisseurs mondiaux tels que : le groupe LG (République de Corée) avec un capital d'investissement total de plus de 7,24 milliards d’USD ; Bridgestone Group (Japon) - avec un capital total de 1,22 milliard d’USD ; Regina Miracle Group, Hong Kong (Chine), avec un capital total de plus d'un milliard d’USD ; ou encore Pegatron Group, Taiwan (Chine), avec un capital total de plus de 800 millions d’USD... Sans parler d'autres sociétés telles que Nipro Pharma et Aeon du Japon ou Tongwei de Chine.

Jang Jin Ke, directeur général de Tongwei Electronics Vietnam Co., Ltd., a déclaré : "Au cours des processus de création et d'exploitation, la société reçoit systématiquement le soutien du Comité populaire de la ville de Hai Phong et du Conseil d'administration de la zone économique de Hai Phong".

Photo : VNA/CVN

Selon Jang Jin Ke, l'organisation de visites de travail et de promotion des investissements par la ville de Hai Phong en Chine peut améliorer l'efficacité des investissements, permettre l’identification rapide des opportunités d'investissement et une réaction efficace aux changements du marché économique, contribuant ainsi à promouvoir le développement économique dans le contexte actuel de mondialisation.

Le 2 août a eu lieu la conférence bilan des 5 ans de mise en œuvre de la résolution du Politburo concernant la construction et le développement de la ville de Hai Phong jusqu'en 2030, avec une vision jusqu’en 2045. De nombreux experts ont affirmé que Hai Phong était un pôle majeur dans le développement économique et social du pays ; notamment par l’attraction des capitaux IDE. Ces experts ont également partagé certains avis ayant vocation à contribuer au développement révolutionnaire de Hai Phong.

Le Professeur agrégé, Dr. Trân Dinh Thiên, membre du groupe consultatif du gouvernement, a affirmé que les résultats de croissance de Hai Phong restent très élevés, en dépit d’un contexte mondial et national présentant de nombreux défis. En 2023, la croissance de Hai Phong a atteint plus de 12% et la ville attend l'autonomisation du gouvernement pour devenir un modèle de développement associé aux zones économiques.

Selon le Dr. Vo Tri Thành, ancien directeur adjoint de l'Institut central de recherche économique et de gestion, au cours des cinq dernières années, Hai Phong a apporté une grande contribution au développement industriel du pays.

Le pays ne peut pas réussir si Hai Phong ne réussit pas. Dans les temps à venir, la ville portuaire devra se concentrer sur le développement de zones de libre-échange et de logistique.

Xuân Minh/CVN