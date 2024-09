Ressource pour une économie durable

Après plus de six ans de participation au Réseau mondial des géoparcs, Non Nuoc Cao Bang préserve et promeut activement sa valeur patrimoniale, un “levier” pour le développement socio-économique de la province septentrionale de Cao Bang vers la durabilité.

>> Les géoparcs contribuent à lutter contre le changement climatique

Photo : Huy Trung/CVN

Le géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang est un territoire exceptionnel dans lequel il est possible d’explorer l’histoire de notre planète depuis plus de 500 million d’années à travers des sites protégés. Dans ce géoparc, des fossiles ; des sédiments marins ; des roches et minéraux volcaniques et plutoniques témoignent de l’évolution et des changements remarquables de notre planète et constituent un patrimoine géologique exceptionnel.

Par conséquent, les quatre itinéraires d’expérience dans le géoparc offrent aux visiteurs une excellente occasion d’explorer de célèbres paysages magnifiques et uniques, que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde, tels que l’ammonite dans la commune de Keo Yên (district de Hà Quang), les chutes de Ban Giôc, la grotte de Nguôm Ngao, ou encore la rivière Quây Son (à Trùng Khánh)... Ils découvriront également la diversité du patrimoine culturel, de l’histoire, des festivals et des villages artisanaux traditionnels des minorités ethniques.

Jitka Hertig, une touriste suisse, explique que chaque itinéraire dans le géoparc de Non Nuoc Cao Bang a sa propre attraction. Sur le circuit “À Phia Oac - La région montagneuse des changements” dans le district de Nguyên Binh, elle a marché dans une immense forêt de bambous verts et observé les femmes Dao aux sapèques utilisant de la cire d’abeille pour créer des motifs sur leurs produits artisanaux. En participant à l’itinéraire baptisé “Une époque des fleurs de feu”, elle a escaladé de hautes montagnes rocheuses majestueuses s’élevant dans les nuages… Elle souhaite donc revenir à Cao Bang dans l’avenir pour continuer à explorer le géoparc et ses fêtes traditionnelles.

Selon Vi Trân Thuy, directeur du Comité de gestion du géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang, le 5e itinéraire expérientiel est en cours d’établissement pour rallier celui du plateau karstique de Dông Van à Hà Giang (Nord).

Cet avantage naturel permet à cette province montagneuse d’exploiter de nouveaux produits touristiques uniques de manière durable. Il s’agit d’une des solutions aux problèmes tels que le changement climatique, la protection des ressources environnementales et les moyens de subsistance pour les minorités ethniques.

Développer le tourisme communautaire

De nos jours, les autorités locales et le comité de gestion du géoparc de Non Nuoc Cao Bang continuent d’investir dans le infrastructures et de promouvoir le tourisme... Sans oublier de guider et former les habitants de la zone patrimoniale du géoparc à faire du tourisme communautaire associé aux villages d’artisanat traditionnels et aux produits OCOP (One Commune One Product - À chaque commune son produit).

Photo : VNA/CVN

Les districts veillent à restaurer de nombreux festivals culturels des minorités ethniques. Des produits touristiques plus attrayants sont nés et créent de nouveaux moyens de subsistance des autochtones.

Chu Thi Vinh, vice-présidente du Comité populaire du district de Trùng Khánh, fait savoir que la localité compte plus de 20 sites dans le géoparc, notamment les chutes de Ban Giôc. Pour séduire davantage de visiteurs, de nombreuses fêtes sont organisées avec diverses activités culturelles et artistiques des ethnies Tày et Nùng, et des compétitions culinaires introduisant les produits OCOP.

À ce jour, le district possède des destinations touristiques communautaires comme le village de pierre de Khuôi Ky ; plusieurs homestay, hôtels et motels standards ; des clubs de musique folklorique...

Selon Hoàng Thi Hiêu, vice-présidente du Comité populaire du district de Quang Hoa, dans les villages artisanaux traditionnels, les modèles de production agricole combinés au tourisme écologique et communautaire rural créent de nouveaux moyens de subsistance pour les Tày et les Nùng, tout en leur permettant de conserver leurs identités.

Luong Van Huân, président du Comité populaire de la commune de Phúc Sen, district de Quang Hòa, a précisé que grâce à sa participation en tant que partenaire du géoparc, les artisans des villages avaient la possibilité de se former pour améliorer la qualité des produits, tout en étant sensibilisés à la protection des valeurs patrimoniales du géoparc et de l’environnement écologique.

Les autochtones investissent avec audace dans des homestay pour accueillir des visiteurs étrangers. Les revenus provenant de la vente de produits artisanaux traditionnels ont atteint plus de 10 milliards de dôngs/an, de nombreux ménages ont ainsi échappé à la pauvreté.

Préserver et promouvoir les valeurs patrimoniales uniques du géoparc mondial UNESCO de Non Nuoc Cao Bang est en train de devenir une ‘‘ressource’’ pour le développement du tourisme avec des produits uniques, qui contribuent à promouvoir une économie durable.

Hòa Hà/CVN