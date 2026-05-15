De base stratégique à paradis touristique : le virage de l'île de Côn Co

Au large du Centre du Vietnam, Côn Co - autrefois surnommée "l’île d’acier" durant les années de guerre - s’engage aujourd’hui dans une nouvelle trajectoire : devenir un pôle touristique et de services, tout en conservant son rôle d’avant-poste en Mer Orientale.

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Photo : Minh Duc/VNA/CVN

Un "joyau vert" au milieu des flots

Discrète, loin de l’agitation des destinations déjà établies, cette petite île recèle des richesses uniques : falaises basaltiques millénaires, forêts tropicales primaires et mémoire encore vive de la guerre. L’ensemble compose un "joyau vert" au charme singulier, capable de séduire les visiteurs en quête d’authenticité.

Au-delà de son histoire, c’est son écosystème préservé qui fait sa valeur. À quelques mètres du rivage, s’étend une forêt tropicale dense et stratifiée, baignée de lumière. Sous la mer, un autre monde se dévoile.

Selon Trân Xuân Canh, responsable de la réserve marine de Côn Co, celle-ci couvre environ 4.300 hectares et abrite 954 espèces, dont plus de 260 espèces de poissons et 137 espèces de coraux parmi les mieux préservés du pays. Les ressources marines - langoustes, Concombres de mer, seiches, mérous, huîtres - témoignent de la richesse et du dynamisme de cet écosystème.

Aujourd’hui, Côn Co n’est plus seulement une île militaire, sans être encore une destination touristique pleinement développée. Elle se situe à la croisée des chemins, entre préservation et développement.

Selon Pham Hai Quynh, directeur de l’Institut asiatique de développement du tourisme, certains lieux doivent être construits pour attirer, d’autres doivent être préservés tels quels : Côn Co appartient à cette seconde catégorie. On y vient autant pour la nature que pour l’histoire d’une île en transition.

D’"île d’acier", Côn Co devient progressivement une "île verte" de paix, s’éveillant lentement mais durablement.

Vers un pôle touristique stratégique

Lors de sa visite le 16 octobre 2024, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a souligné la valeur stratégique de l’île, appelant à concilier développement économique et préservation environnementale.

Photo : Nguyên Linh/VNA/CVN

Il a proposé de faire de Côn Co un centre touristique et de services lié à son rôle stratégique, tout en renforçant la défense et la stabilité, et en mobilisant entreprises et investisseurs.

Selon Hô Van Hoan, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, la province de Quang Tri élabore actuellement une stratégie de développement du tourisme pour la période 2026-2030, assortie de politiques incitatives destinées à attirer les investissements. Des mécanismes plus flexibles et spécifiques restent toutefois nécessaires pour accompagner cette ambition.

Pour Trân Xuân Anh, président du Comité populaire provincial, l’objectif est clair : "petit mais de qualité". Autrefois ligne de front, Côn Co aspire aujourd’hui à devenir un moteur de l’économie maritime.

La transformation de "l’île d’acier" en destination touristique constitue à la fois une évolution fonctionnelle et un défi stratégique. La mise en place d’un cadre adapté sera déterminante pour révéler pleinement ce "joyau vert" et en faire un atout majeur du tourisme maritime vietnamien.

VNA/CVN