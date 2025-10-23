Le Vietnam et l'Afrique du Sud ouvrent une nouvelle phase de coopération élargie

Le président vietnamien Luong Cuong et son homologue sud-africain, Matamela Cyril Ramaphosa, ont convenu de faire progresser une nouvelle phase de coopération bilatérale plus approfondie et plus efficace lors de leur entretien tenu le 23 octobre à Hanoï dans le cadre de la visite d'État au Vietnam du dirigeant sud-africain.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une conférence de presse conjointe qui a suivi, le président vietnamien a salué cette visite comme une étape historique ouvrant un nouveau chapitre dans le renforcement des relations entre le Vietnam et l'Afrique du Sud, au bénéfice des deux peuples et pour la paix et le développement régionaux et mondiaux.

Le président a indiqué qu'au cours de cet entretien, les deux parties ont convenu d'une orientation visant à porter le cadre de coopération bilatérale à un niveau supérieur, afin d'approfondir les liens politiques et de progresser dans les domaines économique, commercial, d'investissement et autres.

Les deux parties ont convenu d'accroître le volume des échanges bilatéraux. Le Vietnam a demandé à l'Afrique du Sud d'ouvrir son marché aux produits vietnamiens bénéficiant d'un avantage concurrentiel, facilitant ainsi l'accès à la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC). Le Vietnam s'est également engagé à créer des conditions favorables aux investissements des grands conglomérats sud-africains des secteurs technologique, financier et minier dans ce pays asiatique.

La coopération s'étendra à des domaines prioritaires tels que la défense, la sécurité, l'énergie, l'exploitation minière, l'agriculture, l'aquaculture et la collaboration interlocale. Les deux chefs d'État ont souligné l'importance des échanges culturels, artistiques, sportifs et touristiques pour renforcer la compréhension mutuelle entre les peuples.

Au niveau multilatéral, ils ont convenu de coordonner leurs positions au sein d'instances internationales telles que les Nations Unies, l'Union africaine, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et le Mouvement des non-alignés, servant ainsi de passerelle pour promouvoir la coopération avec les pays et organisations de leurs régions respectives.

Le Vietnam a sollicité le soutien de l'Afrique du Sud à l'ASEAN et à la position du Vietnam sur la Mer Orientale, garantissant la paix, la sécurité et la liberté de navigation et de survol, et résolvant les différends par des moyens pacifiques et dans le respect du droit international.

Photo: VNA/CVN

Les dirigeants ont salué la publication d'une déclaration commune et ont convenu de promouvoir la négociation de documents importants qui établiront un cadre juridique solide pour la coopération bilatérale lors de la prochaine phase.

De son côté, le président sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa a réaffirmé que les relations entre l'Afrique du Sud et le Vietnam continuaient de se développer dans divers domaines et évoluaient vers un partenariat stratégique.

Soulignant le Vietnam comme un partenaire clé de l'Afrique du Sud en Asie du Sud-Est, le président Matamela Cyril Ramaphosa a exprimé sa volonté de promouvoir les relations avec l'ASEAN, en s'appuyant sur l'esprit de solidarité de la Conférence de Bandung.

Il a également salué la participation du Vietnam au prochain sommet du G20, la qualifiant d'occasion de promouvoir conjointement le multilatéralisme, la paix et la prospérité partagée.

Les deux dirigeants se sont dits convaincus que cette visite posera les bases d'une coopération substantielle, bénéfique à leurs peuples et contribuant positivement à la paix et au développement régionaux et mondiaux.

VNA/CVN