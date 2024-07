Les écrits du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur la culture vietnamienne

>> Un leader qui a consacré toute sa vie au pays et au peuple

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, "inspirateur de la diplomatie du bambou"

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un leader avec une grande personnalité

>> Nguyên Phu Trong, un dirigeant sincère et dévoué

Photo : VNA/CVN

Intitulée Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc (Construction et développement d’une culture vietnamienne avancée et imprégnée de l’identité nationale), ce livre explique la stratégie du Parti dans le domaine de la culture, laquelle est considérée comme le fondement spirituel de la nation. En tant que leader du Parti communiste du Vietnam et expert culturel, le secrétaire général, Nguyên Phu Trong a toujours accordé une attention particulière à la culture vietnamienne, à sa construction et à son développement.

Tradition et modernité

Divisé en trois parties, l’ouvrage est une collection de 92 textes, discours, interviews et lettres, le plus ancien remontant à 1968. Ses écrits révèlent une volonté de préserver et de développer une culture alliant tradition et modernité, avec pour objectif l’intégration et la mobilisation des forces culturelles et humaines pour un Vietnam prospère et heureux.

Le livre définit trois systèmes de valeurs que le Parti s’engage à défendre. Les valeurs nationales qui incluent la paix, l’unité, l’indépendance, la prospérité, la puissance, la démocratie, et l’équité. Les valeurs culturelles comme le nationalisme, la démocratie, l’humanité et l’érudition. Quant aux valeurs familiales, elles comportent l’abondance, le bonheur, le progrès et le respect.

La première partie, intitulée “La culture est l’âme de la nation”, comprend 19 discours et articles présentés à la Conférence nationale sur la culture pour la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, aux plénums du Comité central du Parti et aux conférences-bilans sur le travail d’éducation, entre autres. Avec des démonstrations convaincantes et richement argumentées, l’auteur explique à travers ces prises de parole compilées le concept de construction d’une culture vietnamienne avancée et riche d’identité nationale, il analyse la place et le rôle particulièrement importants de la culture dans l’édification et la défense de la Patrie et propose des objectifs et mesures pour promouvoir pleinement les valeurs culturelles.

Photo : CTV/CVN

La deuxième partie, intitulée “Un développement global et synchrone pour que la culture puisse être une véritable force endogène et un moteur du développement national durable”, est une sélection de 73 discours, articles et lettres. Grâce à sa compréhension profonde des cultures, le secrétaire général liste des orientations possibles dans les domaines des arts et des lettres, de l’éducation, de la science et de la technologie, du journalisme et de l’édition.

La troisième partie, “De la thèse culturelle à la vie réelle”, comprend 32 articles et interviews de responsables, de membres du Parti et d’experts en matière de recherche, d’étude et de déploiement des politiques et directives du Parti, ainsi que des discours du secrétaire général à la Conférence nationale sur la culture.

L’ouvrage comprend également plus de 90 photos documentaires capturant des instants du secrétaire général lors d’activités culturelles, de visites dans des localités et des organisations, de rencontres avec des artistes et des intellectuels à travers tout le pays.

Un ouvrage théorique et pratique profond

Photo : VNA/CVN

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle période de développement, la promotion de ces valeurs joue un rôle crucial, comme l’affirme le Professeur Phùng Huu Phu, ancien vice-président du Conseil central de théorie du Parti. “Le livre du secrétaire général est un ouvrage théorique et pratique profond jetant des bases pour la formation et le développement d’une nouvelle culture dans une nouvelle période de développement”, estime-t-il.

D’après le secrétaire général Nguyên Phu Trong, la culture est une composante du peuple. Aussi, chacun doit participer activement à la création de valeurs culturelles tant matérielles qu’immatérielles, afin de rendre la culture nationale plus belle et plus noble. Le secrétaire général appelle ainsi à multiplier les mouvements d’émulation consistant à diversifier les activités culturelles, à créer des institutions culturelles et à les consolider, mais aussi à sauvegarder et à valoriser les patrimoines culturels.

De plus, il exhorte les autorités compétentes à encourager la créativité des intellectuels et des artistes, notamment des jeunes talents, ainsi qu’à récompenser dignement les personnes méritantes dans le développement de la culture vietnamienne, comme le rappelle Lai Xuân Môn, vice-président permanent de la Commission centrale de sensibilisation et d’éducation du Parti. “Les préconisations du secrétaire général quant à la stratégie nationale de développement culturel sont très dialectiques et répondent aux exigences de la nouvelle période de développement du pays. Ce livre est donc à prendre comme un vade-mecum pour mener à bien le volet culturel de la Résolution du XIIIe Congrès du Parti”, remarque-t-il.

Photo : CTV/CVN

Le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, déclare que le livre a une valeur énorme, car il n’est pas seulement le produit de l’intelligence et de l’enthousiasme du secrétaire général. “Ce livre est vraiment précieux. Ce n’est pas juste une œuvre personnelle du secrétaire général, c’est aussi un travail scientifique complet. Il rassemble ses idées, ses discours et ses écrits sur la culture vietnamienne, son rôle essentiel dans le développement durable, et comment elle se connecte avec l’économie et la politique. Il traite aussi de la préservation des valeurs culturelles traditionnelles et du développement culturel dans notre époque”, souligne-t-il.

Avec ce manuel, les travailleurs culturels sont également conscients de leur responsabilité de saisir, transmettre et concrétiser en profondeur les pensées et les points de vue directeurs du secrétaire général. Cette prise de conscience se transforme en actions concrètes, suscitant plus fortement l’esprit de patriotisme, d’autonomie, de solidarité et d’espoir dans un pays prospère et heureux.

Sous la direction du Parti communiste, les Vietnamiens s’emploient ainsi à créer une culture avancée et riche en identité nationale, une culture unie dans la diversité et basée sur des valeurs progressistes et humanistes de toutes les ethnies vietnamiennes, mais aussi de tous les peuples du monde.

Thuy Hà/CVN

Photo : VNA/CVN

La VNA publiera le livre d’un écrivain sud-coréen sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et la Sarl sud-coréenne Jammy Holdings ont signé le 22 juillet un accord de transfert du droit d’auteur du livre Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong de l’écrivain sud-coréen Cho Chul-hyeon. La VNA a assigné sa Maison d’édition Thông tân à signer un contrat de principe pour publier cet ouvrage en vietnamien et en coréen au Vietnam. Dans ce livre de 420 pages au format 16 x 24 cm, publié en coréen en mai 2024 en République de Corée, Cho Chul-hyeon a brossé le portrait du secrétaire général Nguyên Phu Trong à travers un récit vivant et intense de ses 80 ans de vie et de ses réalisations en tant que secrétaire du Comité du Parti de Hanoï (2000-2006), président de l’Assemblée nationale (2006-2011) et titulaire des fonctions suprêmes à travers les Congrès nationaux du Parti des XIe, XIIe et XIIIe mandats. Le livre fournit aux lecteurs d’informations sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong à travers la perspective d’un écrivain étranger, les aidant à mieux comprendre le leader du Parti ainsi que sa volonté d’éradiquer la corruption, et de mettre en œuvre la “diplomatie du bambou” dans l’œuvre d’édification et de défense nationales.