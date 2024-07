Le Vietnam participe à la 46e session du Comité du patrimoine mondial

Une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre des Affaires étrangères, Hà Kim Ngoc, également chef de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO, a participé à la 46 e session du Comité du patrimoine mondial qui se tient du 21 au 31 juillet à New Delhi, en Inde.

Lors de la séance plénière d'ouverture ce mardi 22 juillet, Hà Kim Ngoc a partagé qu’en ce moment où le peuple vietnamien regrette profondément le décès du secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong, le Vietnam souhaite souligner ses grandes et profondes pensées sur le rôle de la culture en tant que fondement spirituel de la société, moteur important du développement national.

Le Vietnam s'efforce toujours de mettre en œuvre efficacement la Convention du patrimoine mondial, de promouvoir la conservation et la promotion des valeurs de huit sites du patrimoine mondial sur son sol, de coopérer efficacement avec le Centre du patrimoine mondial et des organismes consultatifs, d’intégrer le contenu de la Convention dans son système juridique et ses politiques de développement socio-économique, a dit Hà Kim Ngoc.

Il s'est engagé à contribuer au Fonds du patrimoine mondial, proposant à l'UNESCO et à ses pays membres de continuer à renforcer la coopération internationale, de mettre en œuvre efficacement la Convention, de partager leurs expériences...

De son côté, le président du Comité du patrimoine mondial Vishal V. Sharma a apprécié le message significatif du chef de la Commission nationale vietnamienne pour l’UNESCO. Il a adressé ses sincères condoléances aux dirigeants et au peuple vietnamiens ainsi qu’à la famille du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, pour son décès.

Auparavant, le 21 juillet, la délégation vietnamienne a rencontré le directeur du patrimoine mondial, Lazare Eloundou Assomo.

Lors de cette rencontre, Hà Kim Ngoc a souligné que les sites du patrimoine mondial avaient contribué de manière très positive à l'amélioration des conditions de vie des communautés locales, ainsi qu'au développement socio-économique durable du pays en général.

Pour sa part, Lazare Eloundou Assomo a souligné que le Vietnam était un modèle de préservation et de promotion des valeurs patrimoniales, souhaitant voir le Vietnam partager ses expériences avec d’autres pays membres.

Le Centre du patrimoine mondial soutient toujours le Vietnam dans le travail de préservation et de promotion des valeurs des sites du patrimoine mondial, et s'engage à examiner et à soutenir, dans le cadre de ses fonctions, les futurs dossiers d'inscription vietnamiens au patrimoine mondial.

