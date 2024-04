Hô Chi Minh-Ville

Promotions attrayantes dans la librairie Nguyên Huê et chez FAHASA

Fin novembre 2023, la société FAHASA a agrandi la zone réservée aux livres généralistes dans la librairie Nguyên Huê, à Hô Chi Minh-Ville. C'est un lieu qui rassemble de nombreuses œuvres en littérature, histoire, recherche et sport. Cette librairie a ainsi attiré un grand nombre de lecteurs venus visiter et acheter divers types de livres qu'ils n'ont pas pu trouver ailleurs.

Après une période de rénovation, la société FAHASA vient d'inaugurer le 1er étage de la librairie Nguyên Huê. Concrétisant l'idée d’une aire de jeux pour les enfants, d’un espace dédié aux fans du manga et d’un autre alloué aux amateurs d'art, FAHASA distribue et expose également des produits dans trois zones principales au service des lecteurs avec de la papeterie, des fournitures pour étudiants ou encore des jouets pour enfants et des souvenirs, soit une variété de produits de haute qualité. Ces derniers sont produits locaux ou sont importés des États-Unis, d'Allemagne, du Danemark, d'Espagne, du Japon, de Thaïlande, d'Inde ou de Singapour.

Le stand du livre japonais, Kynokuniya, présente plus de 15.000 titres soit 30.000 exemplaires de toutes sortes de livres importés de plusieurs maisons d’édition japonaises aux genres divers. Le manga est très apprécié avec des séries célèbres telles que Conan, One Piece, Naruto, Bleach, Bakuman, Nisekoi ou Hunter X Hunter.

Le stand des beaux-arts s’adresse aux passionnés de dessin et de peinture, des ouvrages spécialisés y sont exposés et vendus en éditions limitées avec des designs et des processus de production spéciaux. Cet espace affiche également tout ce qui touche à l'architecture et aux beaux-arts. C'est aussi un lieu d'exposition de projets artistiques. Les thématiques changent régulièrement, créant un lieu mouvant et attrayant.

En plus de l'espace marchandise, la librairie dispose d'un espace d’expérience et d’un espace de lecture permettant aux clients et aux enfants de s'asseoir et de lire des livres pour se détendre, de participer à des programmes de présentation de livres et à des activités comme l’assemblage de maquettes ou des jeux sportifs régulièrement organisés par FAHASA et ses fournisseurs.

Du 23 au 28 avril 2024, les clients peuvent bénéficier d’une promotion. Pour tout achat de 300.000 dôngs ou plus, ils recevront de jolis souvenirs.

FAHASA organise également des programmes promotionnels à l'échelle nationale jusqu’au 5 mai 2024, avec des réductions pouvant aller jusqu'à 50% sur les livres pour enfants, les oeuvres littéraires ou les ouvrages concernant la psychologie.

Texte et photos : Minh Thu/CVN