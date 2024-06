Culture

Activités d’été de la librairie Fahasa

Afin d'offrir aux enfants un été constructif, dynamique et joyeux, FAHASA propose, du 28 mai au 5 juin, une série d’évènements estivaux dans 23 lieux à Hô Chi Minh-Ville, ainsi que dans les provinces de l'Ouest, du Centre et du Nord.

>> Inauguration de la plus grande librairie de la ville de Thu Duc

>> Ouverture de la librairie Fahasa de l'Est de Saigon

Cette initiative a pour vocation de susciter le plaisir de lire, particulièrement chez les enfants, de créer des conditions favorables à cela et de permettre au plus grand nombre de lecteurs de bénéficier d’offres culturelles.

Le 5 juin à Hô Chi Minh-Ville, la librairie FAHASA a profité de sa cérémonie d'ouverture à l’Est de Saigon pour lancer le programme de lecture et d’activités qu’elle propose tout au long de l'été 2024, avec entre autre des spectacles de musique et de danse animés par des enfants et marquant le début d'un été joyeux et profitable.

Pour l’occasion, la société FAHASA a fait don de 500 lots d'une valeur totale de plus de 250.000 000 dôngs, apportant la joie et encouragement aux enfants qui ont obtenu de bons résultats à l’école. Chaque lot comprend des fournitures scolaires : cartables, cahiers, livres pour enfants, protège livres, règles, étiquettes, biscuits au lait...

Promotions attractives dans tout le pays

Sur le thème "FAHASA - Rendez-vous cet été", la société propose à nouveau cette année de nombreuses promotions sur les livres, les fournitures scolaires et jouets en tout genre. Une occasion pour les clients de profiter des tarifs les plus préférentiels de l'année et du programme de cadeau Upsale bill.

Cette année, FAHASA élabore des politiques préférentielles au service des enfants scolarisés et des étudiants, pour que ceux-ci bénéficient de manuels et de livres disponibles dans 120 librairies à travers le pays. La valeur de ses produits s'élève à près de 1.500 milliards de dôngs.

Le programme "FAHASA - Rendez-vous cet été" se déroule du 23 mai au 30 juin 2024, avec des réductions de 10% à 50% sur des centaines de milliers de produits, notamment des livres, de la papeterie, des fournitures scolaires, des cadeaux et des souvenirs provenant de nombreux fournisseurs nationaux et étrangers de renom.

Le programme de promotion de livres thématiques sur l'IA propose, du 20 mai au 16 juin 2024, 10% de réduction sur près de 200 livres afin que les lecteurs aient l’embarras du choix.

En outre, la «FAHASA - Manga Week» du 24 au 30 juin 2024 présente plus d’une centaine de milliers d'exemplaires de livres, notamment des titres originaux de mangas/lightnovels en vietnamien et en japonais importés.

Par ailleurs, la société FAHASA et ses librairies organisent tout au long de l'été des programmes d'animation, de découverte de jouets pour enfants, de distribution de ballons et de bonbons ainsi que des ateliers de peinture sur sable, de peinture de céramiques ou encore d’origami, créant des espaces ludiques à destination des enfants.

Texte et photos :Minh Thu/CVN