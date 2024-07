Le Vietnam, un modèle de préservation et de promotion des valeurs du patrimoine mondial

Le président du Comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, Vishal V. Sharma, a adopté mercredi 24 juillet la décision d'approuver officiellement les propositions du Vietnam sur l'orientation et la vision de la recherche, de la préservation et du développement du secteur central de la cité impériale de Thang Long.

La décision a été prise lors de la 46e session du Comité du patrimoine mondial à New Delhi, en Inde.

Le Comité du patrimoine mondial a reconnu et hautement apprécié les réalisations du Vietnam dans la mise en œuvre de tous les engagements du gouvernement vietnamien depuis que le secteur central de la cité impériale de Thang Long a été inscrit au patrimoine mondial en 2010.

L'approbation du dossier sur la préservation et la promotion des valeurs du site devrait ouvrir la voie à la restauration de l'espace et de la salle principale du palais Kinh Thiên, une relique principale.

Notant l'importance particulière de ce dossier, le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc, président de la Commission nationale vietnamienne pour l'UNESCO, a souligné que tous les membres du Centre du patrimoine mondial ont apprécié l'esprit volontaire, sérieux et responsable du Vietnam au cours de sa coopération avec le Centre du patrimoine mondial et le Conseil international des monuments et des sites (ICOMOS) pour réaliser le souhait du pays sur la base de la Convention du patrimoine mondial, du respect des engagements du pays et de la promotion continue de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine.

Hà Kim Ngoc a également qualifié l'approbation du dossier d'un bâton d'encens spirituel offert au secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, qui a toujours prêté attention à la préservation et à la promotion de la valeur de la Cité impériale de Thang Long.

Le directeur du Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, a déclaré que le dossier est important non seulement pour le Vietnam mais aussi pour le monde, car il couvre également de nouvelles questions liées au développement du patrimoine. Il considère cela comme un modèle de coopération d'un État membre avec l'UNESCO et l'organisme consultatif, mais aussi comme un exemple de préservation du patrimoine mondial.

Dans le cadre de la 46e session du Comité du patrimoine mondial, le vice-ministre Hà Kim Ngoc a eu des réunions avec la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, et le président du Comité du patrimoine mondial, Vishal V. Sharma. Il a également présidé une séance de travail avec la présidente de l'ICOMOS, Teresa Patricio ; la directrice générale de l'ICOMOS, Marie-Laure Lavenir, et les chefs de délégations d'autres pays.

Lors de ces événements, les dirigeants de l'UNESCO, de l'ICOMOS et les délégations des pays ont présenté leurs condoléances aux dirigeants et au peuple vietnamiens pour le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Ils ont salué la bonne coopération du Vietnam avec l'UNESCO et les autres États membres, ainsi que sa contribution significative et efficace aux affaires communes de l'organisation en tant que membre des six organes directeurs clés de l'UNESCO.

Les responsables ont considéré le Vietnam comme un exemple typique de coopération d'un État membre avec l'agence consultative dans la préservation et la promotion de la valeur du patrimoine en association avec le développement durable. Ils ont également appelé le pays à maintenir une coordination étroite, à stimuler les initiatives et à partager ses expériences avec d'autres dans la région et dans le monde.

