Première

Peinture : la lumière de l'amour de l'artiste Phan Nhu Lâm en exposition à Hô Chi Minh-Ville

Le concept de guérison ou d’art-thérapie est largement utilisé, souvent dans un sens superficiel ou pour attirer l’attention.

Ly Doi, commissaire de l'exposition, a commenté : "En matière de créativité, les œuvres qui commencent comme une thérapie ou qui deviennent une thérapie sont souvent rares, tandis que celles qui jouent sur les couleurs et l'apparence sont nombreuses. En regardant "La lumière de mon amour" de Phan Nhu Lâm, on perçoit une dimension d'auto-thérapie, car l'artiste cherche à se retrouver lui-même".

Apprendre à dessiner, pratiquer le dessin et composer n’ont pas été faciles pour Phan Nhu Lâm. Les difficultés et les défis de la vie ne sont que des facteurs secondaires, les difficultés en psychologie créative, comment dessiner, comment devenir artiste sont les principaux défis. Ces préoccupations ont conduit Phan Nhu Lâm à rencontrer de nombreuses difficultés pour dessiner, vivre la vie d'un artiste et entretenir des relations dans la vie et dans la communauté artistique.

Le doute, la déception et le désespoir sont des sentiments que Phan Nhu Lâm a probablement éprouvés à plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'il trouve les premiers dessins du tableau "La lumière de mon amour". Cette exposition a donc une dimension thérapeutique pour lui, représentant une lumière sur son chemin pour devenir artiste.

La série de peintures "La lumière de mon amour" combine des portraits semi-classiques avec des techniques expressionnistes et un esprit romantique. Bien que Phan Nhu Lâm ait invité des modèles vietnamiens à poser pour certaines œuvres, l'anatomie et la forme du personnage féminin ont une apparence légèrement occidentale.

Phan Nhu Lâm est né en 1993 dans une région rurale pauvre du district de Duc Linh, dans la province de Binh Thuân, au sein d'une famille d'agriculteurs. Il a déclaré : "J'aime la beauté de l'art de la peinture, car dans mon propre monde, je me sens tellement vivant et enthousiaste. J'ai commencé ma carrière avec des rêves dans mon atelier, en travaillant sur mes peintures, vivantes et sincères. Je vois cela comme un moyen d'exprimer mes opinions sur la vie. C'est comme si je capturais les caractéristiques de l'époque vécue à travers mes dessins et mes peintures. Je saisis les luttes quotidiennes des gens à travers la passion et la beauté, avec des couleurs intéressantes, des expressions faciales et des touches précieuses de couleurs placées dans des positions apparemment involontaires, mais qui sont les plus naturelles."

Texte et photos : Minh Thu/CVN