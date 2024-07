Le livre de l’écrivain Cho Chul-hyeon sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong bientôt en librairie au Vietnam

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et la Sarl sud-coréenne Jammy Holdings ont signé lundi 22 juillet un accord de transfert du droit d’auteur du livre Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong de l’écrivain sud-coréen Cho Chul-hyeon. La VNA a assigné la Maison d’édition Thông tân à signer un contrat de principe pour publier cet ouvrage en vietnamien et en coréen au Vietnam.

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un théoricien intelligent et plein de courage

>> Les œuvres de Nguyên Phu Trong : une grande intelligence au service du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Dans ce livre de 420 pages au format 16 x 24 cm, publié en coréen en mai 2024 en République de Corée, l’écrivain Cho Chul-hyeon a brossé un portrait du secrétaire général Nguyên Phu Trong à travers un récit vivant et intense de ses 80 ans de vie et de ses réalisations en tant que secrétaire du Comité du Parti de la ville de Hanoï (2000-2006), président de l’Assemblée nationale (2006-2011) et titulaire des fonctions suprêmes à travers les Congrès nationaux du Parti des XIe, XIIe et XIIIe mandats.

En ce moment même, le Parti, l’État, le peuple vietnamiens et les amis internationaux sont profondément attristés par le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, s’est exprimée la directrice générale adjointe de la VNA, Nguyên Thi Su, lors de la cérémonie de signature.

Photos : VNA/CVN

De nombreux dirigeants, experts, personnalités, intellectuels et citoyens vietnamiens et étrangers ont, chacun à sa manière, exprimé leur respect et leurs condoléances à un dirigeant exemplaire et prestigieux du Vietnam, un ami sincère et digne de confiance des peuples des pays du monde, a-t-elle fait savoir.

La signature des documents de coopération par la VNA, la Maison d’édition Thông tân et la Sarl Jammy Holdings, en présence de l’écrivain Cho Chul-hyeon, revêt une signification profonde pour rendre hommage à un dirigeant respecté des peuples vietnamien et sud-coréen, a-t-elle indiqué, ajoutant que la publication du livre contribuera également à renforcer les belles relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et la République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Joo Jeongsu, Pdg de la Sarl Jammy Holdings, a adressé ses plus sincères condoléances au Parti, à l’État et au peuple vietnamien pour la disparition du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Le livre fournit aux lecteurs davantage d’informations sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong à travers la perspective d’un écrivain étranger, les aidant à mieux comprendre le leader du Parti ainsi que sa volonté d’éradiquer la corruption, de mettre en œuvre la "diplomatie du bambou" dans l’œuvre d’édification et de défense nationales.

VNA/CVN