Le Vietnam remporte la médaille d’argent au Festival mondial du cirque en Russie

Avec le numéro "Du Non 4 nu" (Balançoire à chapeau conique pour 4 femmes), quatre artistes de cirque vietnamiennes, Chu Hông Thuy, Pham Thi Huong, Luu Thi Huong et Truong Hông Thuy, ont remporté la médaiile d’argent au 8e Festival mondial du cirque (IDOL) en Russie, a annoncé mardi 23 juillet l'"Artiste du Peuple", Tông Toàn Thang, directeur adjoint de la Fédération du cirque du Vietnam.

C'est la première fois que le cirque vietnamien remporte une médaille à cet événement mondial, a dit Tông Toàn Thang.

Le numéro "Balançoire à chapeau pour 4 femmes" a été mis en scène par l'"Artiste du Peuple" Tông Toan Thang. Selon lui, il a été apprécié par le jury pour ses mouvements difficiles et de ses techniques habiles, exigeant une transformation continue des artistes. Surtout les artistes effectuent des sauts aériens sans avoir besoin d'une corde de sécurité. Il s'agit d'une performance technique extrêmement difficile qui requiert une grande précision, exigeant du professionnalisme, du courage et de la bravoure de la part de l'artiste.

Avec des idées créatives imprégnées d'éléments traditionnels vietnamiens, des accessoires de performance conçus en forme de chapeau conique, ce numéro a mis en en valeur la culture vietnamienne, combinés à la mélodie au violon de la chanson Hello Vietnam (Bonjour Vietnam) et séduit les spectateurs et amis russes et étrangers.

Ce festival tenu du 18 au 21 juillet à Moscou en Russie a vu la participation des artistes venus de 17 pays du monde, dont le Vietnam.

