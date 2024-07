Un livre bilingue rend hommage aux trésors nationaux

Photo : TH/CVN

Le livre est intitulé Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam - Thousand Years of Viet Nam National Civilization (Mille ans de civilisation nationale vietnamienne).

Au 18 janvier 2024, le Vietnam comptait 294 artefacts et groupes d'objets reconnus comme trésors nationaux.

Ces trésors nationaux représentent l’histoire, la culture et des sciences du pays. Ils sont préservés dans de nombreuses provinces et grandes villes du pays selon des méthodes spécifiques, en fonction de leurs matériaux et de leur âge.

Ces derniers temps, une attention particulière a été accordée à la présentation et à la promotion de ces trésors sous diverses formes, de l'organisation d'expositions à l'intérieur et à l'extérieur du pays, à leur présentation via des sites Web, des réseaux sociaux et des plateformes numériques, ainsi que la publication de collections de timbres thématiques.

Ce livre bilingue vise à aider le public à avoir un aperçu de tous les trésors nationaux du Vietnam, diffusant ainsi largement leurs valeurs spéciales.

Le livre emmène ses lecteurs dans un voyage chronologique avec les trésors nationaux, depuis la période avant J.C jusqu'à la guerre révolutionnaire, marquée par le grand tournant de la Victoire du printemps 1975. Il montre des images des trésors et des informations pertinentes de la manière la plus concise mais suffisante pour que les lecteurs acquièrent une compréhension fondamentale et complète de leurs origines, époques, caractéristiques et valeurs uniques et exemplaires.

VNA/CVN