Ouverture de la librairie Fahasa de l'Est de Saigon

>> En 2023, la société Fahasa a réalisé un total de plus de 3.900 milliards de dôngs

>> Promotions attrayantes dans la librairie Nguyên Huê et chez FAHASA

>> Inauguration de la plus grande librairie de la ville de Thu Duc

La librairie Fahasa de l’Est de Saigon propose plus de 100.000 exemplaires de littérature nationale et étrangère en tout genre, 25.000 articles de papeterie, fournitures scolaires, jouets pour enfants et souvenirs. Elle a été divisée en plusieurs zones mais dans un espace qui reste globalement connecté, avec une cohérence de couleurs et une combinaison harmonieuse les livres et les produits généraux.

Pour plus de commodité et de rapidité dans le processus d'achat, la librairie a mis en place une "application de localisation de marchandises" renseignant les clients sur les produits et leur permettant de les trouver rapidement.

À l'occasion de l'ouverture, du 1er juin au 31 juillet 2024, la librairie Fahasa de l’Est de Saigon permet à ses clients de bénéficier de réductions comprises entre 10 et 50% sur les produits de littérature nationale et étrangère, papeterie, fournitures scolaires, jouets pour enfants et souvenirs ainsi qu’un cadeau offert pour tout achat de 300.000 dôngs ou plus.

Salon du livre Bonjour l'été 2024

Souhaitant participer à offrir aux élèves, étudiants, aux parents et aux lecteurs en général un été joyeux et passionnant, Fahasa s'est coordonnée avec les centres commerciaux pour organiser le salon du livre d'été 2024 dans divers lieux tout au long des trois mois d'été : Aeon Mall Tân Phu, Aeon Mall Phu Lâm, Aeon Mall Ha Dông, Aeon Mall Long Biên, Aeon Mall Hai Phong, Lotte Mart Hanh Thông Tây, Lotte Mart du 7e arrondissement, Lotte Mart Hai Dang, Lotte Mart Cân Tho…

C'est l'une des actions significatives de la série d'événements d'été de Fahasa. Tous les salons du livre auront une superficie de plus de 300 mètres carrés. Fahasa a préparé une sélection riche et diversifiée de produits, avec plus de 10.000 livres exposés et près de 30.000 articles de papeterie et fournitures scolaires provenant de fournisseurs nationaux et étrangers de renom.

En venant au salon du livre, les clients seront surpris des nombreux cadeaux et promotions prévus par le comité d'organisation, telles que des réductions sur presque tous les produits destinés aux élèves, étudiants et parents avec des super promotions jusqu'à 50% et plus pour les achats de 300.000 dôngs ou plus. Les clients auront également la possibilité de participer à un programme de tirage au sort avec des milliers de cadeaux gagner. Enfin, les occasions ne manqueront pas de rencontre des auteurs et conférenciers célèbres pour échanger avec eux, participer à des discussions et découvrir des œuvres passionnantes.

Texte et photos : Minh Thu/CVN