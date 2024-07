Le Vietnam promeut les liens culturels entre les communautés de Singapour

À l'occasion de la Journée de l'harmonie raciale, dimanche 21 juillet, le ministère de la Main-d'œuvre de Singapour (MOM), en collaboration avec des organisations et des communautés d'autres pays, a organisé un événement pour honorer la diversité culturelle de la communauté locale et de celles des travailleurs immigrés.

>> Vietnam - Singapour : connexion d’affaires en aquaculture

>> Pour accroître les exportations vers Singapour

>> Opportunités de coopération entre Singapour et la province de Long An

Photo : VNA/CVN

La communauté des Vietnamiens à Singapour y a participé activement avec un stand d'exposition au Centre de loisirs de Sembawang, attirant un grand nombre de visiteurs.

Des produits culturels et culinaires de différents pays ont été exposés à cette occasion. Les communautés ont également présenté des costumes nationaux, parlé de coutumes culturelles uniques et de sujets interreligieux.

Ta Thuy Liên, cheffe du Comité de liaison de la communauté vietnamienne à Singapour a a souligné l'importance de développer une passerelle culturelle, afin de promouvoir la compréhension mutuelle et de créer un environnement de vie harmonieux et diversifié.

Ce programme était une occasion pour la communauté des Vietnamiens de présenter et de partager la culture et les bonnes valeurs traditionnelles des Vietnamiens, ainsi que d'exprimer sa gratitude envers la société singapourienne qui l'a accueillie et soutenue lors de ces derniers temps.

La Journée de l'harmonie raciale est célébrée le 21 juillet de chaque année à Singapour pour commémorer les émeutes de 1964 et promouvoir l'harmonie et la compréhension culturelle entre les différentes communautés.

VNA/CVN