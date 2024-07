Le secrétaire général Nguyên Phu Trong et ses importantes contributions à la culture nationale

>> Les médias cubains reconnaissent les contributions du SG Nguyên Phu Trong

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, leader promouvant la diplomatie du bambou

>> L'Ordre de l'Étoile d'or reconnaît les contributions spéciales du SG Nguyên Phu Trong au Vietnam

Le Professeur agrégé et Docteur Bui Hoai Son, membre permanent de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale, a rappelé les contributions du secrétaire général à l’édification, à la préservation et au développement de la culture vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était non seulement un dirigeant de haut niveau du PCV, mais aussi une personne ayant eu une profonde influence dans le domaine culturel.

Il a apporté d'importantes contributions à la préservation et au développement de l'identité culturelle nationale, tout en favorisant l'intégration avec le monde, a affirmé Bui Hoai Son.

Il a indiqué que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un universitaire possédant une profonde compréhension de la théorie politique et de la culture, avec de nombreux articles et travaux de recherche sur la pensée de Hô Chi Minh, l’édification du Parti et la culture nationale.

Les profondes réflexions du Président Hô Chi Minh sur la culture et les traditions ont fortement influencé le secrétaire général Nguyên Phu Trong qui visait toujours à défendre et à promouvoir les valeurs culturelles traditionnelles et révolutionnaires dans la direction politique.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours encouragé les activités culturelles et artistiques. Il a souligné à plusieurs reprises le rôle de la culture dans le développement durable du pays. Il a également promu les valeurs de la culture vietnamienne, affirmant que défendre la culture traditionnelle, c'était défendre le fondement spirituel et l'identité de la nation, a déclaré Bui Hoai Son.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a participé activement à des conférences et forums culturels, des rencontres avec des écrivains, des artistes et des intellectuels pour écouter leurs pensées et leurs aspirations, afin d’élaborer des politiques culturelles appropriées, a-t-il ajouté.

Au cours de ces rencontres, le secrétaire général a toujours souligné le rôle important des artistes et des intellectuels dans la préservation et la promotion de la culture et des arts traditionnels de la nation, et les a encouragés à créer et à développer de nouvelles œuvres d'art associées à la vie moderne, a-t-il poursuivi.

Selon le Professeur agrégé et Docteur Bui Hoai Son, l'une des étapes importantes du développement culturel du pays était la Conférence culturelle nationale de 2021.

Le discours du secrétaire général Nguyên Phu Trong lors de cet événement a véhiculé de nombreux messages et a inspiré les responsables du domaine culturel, les écrivains et les artistes, a affirmé Bui Hoai Son, ajoutant que ses points de vue sur le développement culturel et le développement humain présentés dans le livre “Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” (Construire et développer une culture avancée, profondément imprégnée des identités nationales), constitueraient certainement un guide pour la gestion et le développement culturels dans les temps à venir.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours considéré la culture comme l'un des fondements importants du pays, a déclaré Bui Hoai Son.

Grâce à ses efforts inlassables, il a apporté des contributions importantes au développement de la culture vietnamienne sur la scène internationale. Il est considéré comme l'une des grandes figures culturelles du Vietnam, qui a jeté des bases du développement intégral du pays, de l'économie à la politique en passant par la culture et la société, a-t-il conclu.

VNA/CVN