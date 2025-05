De Mitterrand à Macron : le Vietnam, ami fidèle et partenaire

>> Vietnam - France : une entente stratégique pour l'avenir

>> Visite d'État du président français au Vietnam : "une nouvelle impulsion" pour les liens bilatéraux



>> Le secrétaire général Tô Lâm et le président français visitent le Temple de la Littérature

>> Conférence de presse commune des présidents vietnamien et français

>> Déclaration conjointe entre la France et le Vietnam

Ce déplacement devrait sceller un nouvel élan pour les relations bilatérales, intervenant après l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays et témoignant de l’engagement fort des dirigeants français envers le développement des relations avec le Vietnam.

Ce partenariat stratégique global, établi à l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste vietnamien (PCV) et président de la République, Tô Lâm, en France les 6 et 7 octobre 2024, avait été historique. Au Palais de l’Élysée, en plein cœur de Paris, le dirigeant vietnamien avait été accueilli comme il se doit par le président français.

Cette Une nous permettait de nous remémorer quelques autres dates ou faits caractérisant les relations entre les deux pays comme lorsque le président Emmanuel Macron s’était entretenu avec feu le secrétaire général du PCV, Nguyên Phú Trong, lors de sa visite officielle en France du 26 au 28 mars 2018.

De plus, on y retrouvait le président du Sénat français, Gérard Larcher, et le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Nguyên Van Hùng, inaugurant les nouveaux locaux de l’Institut français du Vietnam à Hanoï le 8 décembre 2022.

La Une mettait en valeur également le port international Gemalink, dans la province méri-dionale de Bà Ria-Vung Tàu, détenu à 75% par Gemadept, une marque leader du secteur portuaire et logistique vietnamien, et à 25% par CMA CGM, la troisième entreprise mondiale de transport maritime en conteneurs et la première française.

Plus significatif encore, on y voyait la ligne N°3 du métro urbain Nhôn - gare de Hanoï, dont les crédits pour la construction proviennent de prêts de l’Agence française de développement (AFD), du gouvernement français, de la Banque asiatique de développement (BAD) et de la Banque européenne d’investissement (BEI), le tout conçu par le français Systra - l’un des premiers groupes mondiaux d’ingénierie et de conseil spécialisés dans les transports publics et les solutions de mobilité.

Dans les pages intérieures de ce numéro spécial, on se souvenait aussi que de nombreux présidents français de la 5e République s’étaient rendus au Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1973.

La visite officielle de François Mitterrand en février 1993 était historique, marquant une étape clé dans les liens bilatéraux. C’était la première d’un chef d’État français et même occidental depuis la fin de la guerre d’Indochine en 1954. Le déplacement de Jacques Chirac à l’occasion du Sommet de la Francophonie de Hanoï en 1997 avait aussi été marquant comme celui effectué sept ans plus tard, en 2004, toujours pour consolider les relations franco-vietnamiennes et soutenir la francophonie.

En 2023, de nombreuses activités avaient été organisées pour célébrer les 50 ans de relations diplomatiques et les 10 ans du partenariat stratégique.

Aujourd’hui, la France est le 4e partenaire commercial, le 2ᵉ investisseur et le 1er donateur d’aide publique au développement (APD) du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE).

La coopération culturelle franco-vietnamienne est tout autant remarquable. L’Institut français du Vietnam organise depuis longtemps des projections hebdomadaires de films français pour le plus grand bonheur des Francophones de Hanoï (Nord), Nghê An, Huê, Dà Nang (Centre), Hô Chi Minh-Ville ou Cân Tho (Sud).

