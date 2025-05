L’ambassadrice Gillian Bird : l’Australie s’engage aux côtés du Vietnam pour une prospérité partagée

Photo : VNA/CVN

Selon elle, le Partenariat stratégique global est une étape extrêmement importante dans les relations bilatérales. Cela signifie que le Vietnam et l’Australie se considèrent désormais mutuellement comme des partenaires diplomatiques de premier rang.

Le Partenariat stratégique global comporte de nombreux piliers, dont l’expansion de la coopération dans les domaines du changement climatique, de l’environnement et de l’énergie, mais aussi de la transformation numérique et de l’innovation – des domaines d’une grande importance pour le Vietnam.

Ce partenariat s’appuie également sur une collaboration déjà bien établie dans la défense, la sécurité, les relations économiques et surtout l’éducation, qui constitue l’un des piliers fondamentaux de notre relation.

Gillian Bird a estimé que les relations entre les deux pays reposent sur trois piliers majeurs : la coopération au développement et l’éducation, un partenariat économique important que nous cherchons à renforcer, ainsi que la défense et la sécurité. Et tout cela est soutenu par des liens humains très forts.

S’agissant de la coopération économique, elle a déclaré que l’Australie est pleinement engagée à soutenir la croissance et la prospérité du Vietnam, car elles contribuent également à la sécurité et à la prospérité de l’Australie.

Elle a rappelé le lancement de la stratégie économique spécifique pour renforcer l'engagement de l’Australie avec l’Asie du Sud-Est. Cette stratégie s’intitule Invested : Australia’s Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Elle contient des recommandations précises, et le Vietnam y occupe une place centrale.

À titre d’exemple, nous avons mis en place une équipe dédiée aux investissements à Hô Chi Minh-Ville - le principal centre économique du pays - dont la mission est d’identifier et de faciliter les opportunités pour les investisseurs australiens, a-t-elle ajouté.

Nous avons également créé un fonds de financement d’investissement pour l’Asie du Sud-Est, doté de 2 milliards de dollars australiens, destiné à appuyer les investissements privés dans la région, avec un accent particulier sur le Vietnam, a-t-elle poursuivi, avant de mentionner une plateforme régionale d’innovation technologique à Hô Chi Minh-Ville, axée sur la transformation numérique, l’intelligence artificielle et d'autres domaines novateurs.

En ce qui concerne le développement des sciences, des technologies et de l’innovation, l’ambassadrice australienne a affirmé que la coopération bilatérale au développement est désormais largement axée sur l’innovation, les sciences, les technologies, la transformation numérique, l’intelligence artificielle - tous ces domaines émergents essentiels.

Dans le cadre de notre programme de coopération au développement, nous avons lancé une initiative appelée Aus4Innovation (Australie pour l’Innovation). C’est un programme de dix ans, lancé en 2018 ici au Vietnam, qui vise à aider le pays à renforcer son propre système d’innovation, au service d’une croissance durable et inclusive, a-t-elle souligné.

En fait, nous allons prochainement inaugurer à Hanoï un Centre stratégique Australie - Vietnam pour la technologie, qui s’inscrit pleinement dans notre coopération dans ces secteurs d’avenir, a-t-elle annoncé.

Grâce à notre partenariat éducatif de longue date - qui remonte à 25 ans avec l’implantation du RMIT au Vietnam - nous disposons aujourd’hui de plus de 300 partenariats éducatifs entre des établissements australiens et vietnamiens, dont beaucoup se concentrent sur la recherche et l’innovation, a-t-elle indiqué.

En ce qui concerne l’importance de la coopération internationale et des partenariats régionaux dans le maintien de la paix et de la stabilité, ainsi que dans l’optimisation des bénéfices pour le Vietnam et l’Australie, l’ambassadrice a déclaré que la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Australie dépendent de ses partenariats régionaux - et le Vietnam est à l’avant-garde de ces relations.

Elle a affirmé le soutien de son pays aux efforts du Vietnam pour construire une région conforme aux aspirations communes : une région stable, inclusive, où la souveraineté est respectée et où les règles et normes internationales, comme le droit de la mer, sont pleinement appliquées.

L’approche du Vietnam est très proche de celle de l’Australie, a-t-elle estimé, avant de se déclarer ravie de voir le rôle actif du Vietnam au sein de l’ASEAN.

C’est d’ailleurs sous la coordination du Vietnam que l’Australie a signé le Traité d’amitié et de coopération (TAC) - un texte fondateur de l’ASEAN. Cette signature a été déterminante pour que l’Australie devienne membre du Sommet de l’Asie de l’Est (EAS). J’ai mené toutes les négociations à l’époque, en étroite collaboration avec un homologue vietnamien remarquable. Je sais donc que le Vietnam dispose de diplomates de grand talent, a-t-elle rappelé.

D’ailleurs, un traité sur la cybersécurité sera signé ici au Vietnam plus tard cette année, ce qui est un événement très attendu et important, a-t-elle ajouté.

Concernant les liens entre les deux peuples, l’ambassadrice a affirmé qu’ils sont extraordinairement forts.

Il y a une importante communauté vietnamienne en Australie, et les Australiens adorent venir au Vietnam, a-t-elle estimé, avant de souligner le rôle remarquable de Vietnam Airlines et Vietjet, dans l’augmentation du nombre de vols entre les deux pays.

Selon elle, plus de 35.000 étudiants vietnamiens étudient actuellement en Australie. Et l’Australie compte plus de 160.000 anciens élèves vietnamiens des établissements australiens. Cela crée une circulation des talents et des idées, qui enrichit les deux sociétés, a-t-elle conclu.

VNA/CVN