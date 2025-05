Vietnam - Paraguay : 30 ans de relations diplomatiques en plein essor

Les relations entre le Vietnam et le Paraguay, fondées sur l'amitié et la solidarité, n'ont cessé de se développer au cours des trois dernières décennies, a déclaré María Del Carmen Pérez, consule honoraire du Vietnam au Paraguay, dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à l'occasion du 30 e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (30 mai 1995 - 2025).

En poste depuis mars 2022, María Del Carmen Pérez estime que les deux pays partagent de nombreuses similitudes historiques et culturelles. Tous deux ont surmonté de grandes épreuves pour offrir une vie meilleure à leur population.

Lors de sa visite au Vietnam en septembre-octobre 2023, elle a constaté les complémentarités économiques existant entre les deux pays. Le Vietnam pourrait importer du bœuf ou des produits dérivés des oléagineux paraguayens, tandis que le Paraguay pourrait bénéficier des exportations industrielles vietnamiennes. La coopération dans les domaines des télécommunications et des technologies a également été évoquée.

Elle a par ailleurs salué les visites de haut niveau, notamment celle du ministre paraguayen de l'Industrie et du Commerce, Javier Giménez, en 2024, ainsi que celles de responsables vietnamiens à Asuncion.

Enfin, elle a mentionné la création d'un musée en plein air intitulé "Aviadores del Chaco" à San Bernardino, inspiré par les musées vietnamiens.

Selon elle, ces initiatives symbolisent non seulement les 30 ans de relations diplomatiques, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre dans le partenariat entre les deux pays dans de nombreux domaines, allant de la culture et l'éducation au commerce et au développement durable.

