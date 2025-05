La visite du Premier ministre en Malaisie ouvre un nouveau chapitre dans les relations bilatérales

Photo : VNA/CVN

Selon Enzo Sim Hong Jun, chercheur à l’Institut de Penang, la visite contribue à renforcer la coopération dans divers domaines tels que commerce, économie, investissement, sécurité et défense. Dans un contexte commercial mondial incertain, elle permet aux deux parties d’aborder ensemble les défis actuels.

Outre l’aspect bilatéral, cette visite renforce aussi les relations du Vietnam avec les autres membres de l’ASEAN, dont la Malaisie. En cette conjoncture actuelle, il est crucial de consolider les liens pour se développer ensemble.

Lors de la visite, les deux Premiers ministres ont clarifié plusieurs aspects des accords existants, notamment en matière de sécurité, de défense, de non-prolifération des armes nucléaires et chimiques, et de prévention des conflits, conformément à la Déclaration sur la zone de paix, de liberté et de neutralité (ZOPFAN), signée par l’ASEAN en 1971.

Photo : VNA/CVN

Concernant la Mer Orientale, ils ont affiché une position commune en faveur de la paix, de la stabilité, de la prospérité, de la sécurité et de la sûreté maritimes, ainsi que de création de conditions favorables aux activités commerciales.

Par ailleurs, le Vietnam a joué un rôle actif lors du 46e Sommet de l’ASEAN et des événements connexes, notamment le deuxième Sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le premier Sommet ASEAN - CCG - Chine. Ces rencontres ont permis au Vietnam de renforcer ses relations avec les pays du Golfe et d’approfondir sa coopération économique régionale. La participation de la Chine a également ouvert de nouvelles perspectives de coopérationt entre cette dernière et les États membres de l’ASEAN.

VNA/CVN