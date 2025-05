Conférence de presse commune des présidents vietnamien et français

Lors d’une conférence de presse conjointe le 26 mai à Hanoï, Luong Cuong a salué les résultats de son entretien avec le président Emmanuel Macron, mettant en avant la confiance stratégique croissante entre les deux pays.

Photo: VNA/CVN

Les deux dirigeants ont convenu de dynamiser les mécanismes de coopération existants, d’en explorer de nouveaux et de renforcer les coopérations sectorielles. Ils ont souligné l’importance de la coopération décentralisée et des échanges entre les peuples, notamment en vue des 13es Assises de la coopération décentralisée franco-vietnamiennes en France.

Dans un contexte économique mondial incertain, la coopération économique, commerciale et de développement reste un pilier important des relations bilatérales. Les deux parties se sont engagées à maintenir et consolider le libre-échange, à faciliter l’accès aux marchés et à mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA). Le Vietnam a appelé à la levée rapide du "carton jaune" imposé par la Commission européenne sur ses produits de la pêche et à la ratification par la France de l’Accord de protection des investissements Vietnam - UE (EVIPA).

Le président Luong Cuong a également encouragé les entreprises françaises à investir dans des secteurs tels que l’industrie automobile, la logistique...

Les deux pays ont convenu de renforcer la coopération en matière de défense et de sécurité, d’élargir la coopération en cybersécurité, en industrie de la défense et dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme...

Des domaines traditionnels comme les sciences et les technologies, la santé et l’éducation disposent encore de vaste potentiel. Les deux parties ont en outre convenu de promouvoir la coopération dans les domaines où la France possède des atouts tels que l'aérospatiale, l'énergie nucléaire, l'intelligence artificielle, la transformation numérique, la pharmacie, et de favoriser le transfert et la maîtrise des technologies..

Le Vietnam a proposé la poursuite du soutien pour la formation de ressources humaines qualifiées, la promotion de l’enseignement du français et l’extension des bourses d’études.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays ont réaffirmé l’importance du multilatéralisme, leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité internationales, convenant de se coordonner étroitement au sein des forums régionaux et internationaux. Ils ont également exprimé leur volonté de renforcer les relations Vietnam - UE et ASEAN - France.

Ils ont réaffirmé l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) comme cadre juridique de référence, ainsi que leur engagement à maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, à résoudre les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, et à soutenir tous les efforts visant à parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace, substantiel, et conforme au droit international, en particulier à la CNUDM de 1982.

Choisissant le Vietnam comme première étape de sa tournée en Asie du Sud-Est, le président Emmanuel Macron a salué la solidité des relations bilatérales et exprimé son souhait d’œuvrer avec le Vietnam pour relever les défis communs et bâtir un avenir prospère.

Il a souligné que la France souhaite être un partenaire de premier plan du Vietnam, notamment dans sa trajectoire pour devenir un pays développé d’ici le milieu du siècle. Il a invité le Vietnam à participer activement à la prochaine Conférence des Nations unies sur les océans prévue en juin 2025.

Le président français a rappelé que la France est le premier pays de l’UE à avoir établi un partenariat stratégique global avec le Vietnam, marquant une nouvelle étape dans les relations bilatérales dans tous les domaines, dont le commerce, les sciences et les technologies, l’éducation et la défense... Il a réaffirmé que ce partenariat ouvrira de nouvelles opportunités de coopération entre les deux pays ainsi qu’entre l’ASEAN et l’UE.

VNA/CVN