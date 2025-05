Des secteurs et des pistes pour booster les liens Vietnam - Malaisie

S’adressant aux journalistes de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur à la veille de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Malaisie et de sa participation au 46e Sommet de l’ASEAN et aux réunions connexes, du 24 au 28 mai, le Professeur Awang a souligné que l’économie maritime et la pêche constituaient le premier secteur clé, des secteurs traditionnels qui présentent encore un potentiel de croissance considérable.

Photo : VNA/CVN

Le deuxième domaine concerne les énergies vertes et les technologies renouvelables. Il a souligné que les deux pays pourraient collaborer au développement de sources d’énergie propres telles que le solaire, l’éolien et l’hydrogène, le transfert de technologie étant au cœur de l’agenda bilatéral.

Par ailleurs, le chercheur malaisien a souligné que l’industrie halal et la transformation agricole offrent d’autres opportunités. La certification halal malaisienne, reconnue mondialement, pourrait aider les produits vietnamiens à pénétrer des marchés à fort potentiel, notamment au Moyen-Orient.

Enfin, dans le contexte de la transformation numérique mondiale, l’économie numérique et la cybersécurité offrent de solides perspectives d’investissement et de coopération, notamment dans les domaines de l’intelligence artificielle, du commerce électronique et de la fabrication intelligente.

Afin d’approfondir la coopération et d’optimiser le partenariat stratégique global existant entre les deux pays, le professeur Awang a proposé trois solutions concrètes. Il a déclaré que les deux parties devraient créer des groupes de travail bilatéraux de haut niveau, dotés d’indicateurs clés de performance (ICP) clairement définis, afin de garantir des résultats tangibles.

De plus, accroître la participation du secteur privé et des institutions universitaires aux programmes d’innovation conjoints donnerait un nouvel élan au développement créatif. Enfin, le renforcement de la connectivité logistique et douanière est considéré comme une condition essentielle pour faciliter les échanges commerciaux, augmentant ainsi durablement et efficacement le volume des échanges bilatéraux.

Par ailleurs, à la même occasion, le professeur Yeah Kim Leng, de l’Université Sunway, a déclaré à la VNA que les deux pays bénéficiaient de l’évolution actuelle des flux d’investissement à l’échelle mondiale. Le Vietnam, en particulier, a attiré d’importants investissements chinois et américains, grâce à sa situation géographique stratégique, à sa main-d’œuvre abondante et à l’amélioration de son environnement d’investissement.

La Malaisie, a-t-il souligné, est également bien placée pour capitaliser sur cette tendance. Concernant le potentiel croissant de coopération bilatérale, le professeur Yeah a souligné la complémentarité des deux économies, citant leurs structures économiques et leurs niveaux de développement actuels comme propices à une collaboration harmonieuse.

Concernant les opportunités de marché, il a conseillé aux deux pays d’améliorer leur accès mutuel aux marchés. Les produits malaisiens, encore peu disponibles au Vietnam, pourraient être exportés pour répondre à la demande locale, et inversement. Ce modèle commercial complémentaire, a-t-il expliqué, permettrait non seulement d’optimiser les chaînes d’approvisionnement régionales, mais aussi d’élargir l’espace commercial bilatéral, orientant les relations commerciales vers un équilibre et une efficacité accrus.

Au-delà des secteurs économiques clés, il a également souligné le potentiel inexploité d’apprentissage mutuel dans les domaines du tourisme, de l’éducation, de la santé et du développement des infrastructures.

L’économie numérique a été un point fort de son analyse. Le Vietnam et la Malaisie, a-t-il observé, investissent massivement dans la transformation numérique, la considérant comme un moteur essentiel de la croissance dans la nouvelle ère.

Dans ce contexte, l’Accord-cadre de l’ASEAN sur l’économie numérique offre une plateforme idéale pour approfondir la coopération entre les deux pays. Grâce à cet accord régional, le Vietnam et la Malaisie pourraient coordonner leurs politiques, harmoniser leurs normes et exploiter conjointement les opportunités numériques pour progresser dans les chaînes de valeur mondiales et régionales, a-t-il déclaré.

Concluant son analyse des relations entre le Vietnam et la Malaisie, il a souligné l’importance d’une approche à long terme axée sur la croissance économique durable et la résilience aux chocs mondiaux.

À l’heure où l’ASEAN redéfinit son rôle dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, une coordination plus étroite entre le Vietnam et la Malaisie, a-t-il indiqué, pourrait contribuer à forger des liens plus solides et plus adaptatifs au sein des chaînes d’approvisionnement, améliorant ainsi leur positionnement international.

L’Université de Malaya (UM), l’un des établissements d’enseignement les plus prestigieux de Malaisie en Asie du Sud-Est, a eu l’honneur d’accueillir le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, lors de sa visite officielle en Malaisie en novembre dernier. Lors de ce voyage, il a prononcé un discours liminaire à l’université, soulignant le rôle essentiel de l’éducation dans la promotion de la coopération et de la compréhension mutuelle entre le Vietnam et la Malaisie.

Concernant le rôle des universités comme l’UM dans le renforcement des liens interpersonnels, notamment parmi la jeune génération, Collins Chong Yew Keat, expert en affaires étrangères et en sécurité et maître de conférences à l’UM, a souligné que l’éducation constitue un pilier essentiel de l’engagement bilatéral.

Il a souligné que l’UM non seulement forme des ressources humaines de haute qualité, mais encourage également le leadership, l’esprit critique et les compétences internationales chez ses étudiants. Les étudiants de l’université sont habilités à prendre en charge leurs études et sont encouragés à se développer de manière globale, afin de perpétuer l’esprit et la réputation de l’institution dans le pays et à l’international après l’obtention de leur diplôme.

Pour promouvoir les liens interpersonnels entre les deux pays, l’UM a mis en œuvre diverses initiatives concrètes et efficaces, a déclaré Collins. Les programmes d’échanges d’étudiants, les échanges culturels et les collaborations universitaires, entre professeurs et étudiants de premier cycle, sont devenus un pont efficace permettant aux jeunes des deux pays de mieux se comprendre et de partager leurs connaissances, leurs valeurs et leur aspiration commune à un avenir régional prospère et durable. Ces efforts renforcent non seulement les fondements des relations bilatérales, mais ouvrent également de nouvelles perspectives de coopération dans le domaine de l’éducation, l’un des moteurs les plus durables de la croissance collective de l’ASEAN.

À l’avenir, l’UM espère accueillir davantage d’étudiants vietnamiens en Malaisie, non seulement pour bénéficier de son environnement universitaire de haute qualité, mais aussi pour découvrir la culture locale et renforcer les liens entre les jeunes des deux pays, a plaidé l’expert.

Parallèlement, l’université s’engage à aider les étudiants malaisiens à mieux apprécier les cultures et les langues uniques des pays de l’ASEAN, dont le Vietnam. Grâce à son corps professoral en langues et à ses programmes d’études complets, l’UM est prête à servir de passerelle pour les échanges culturels, contribuant ainsi à la formation d’une communauté ASEAN unie et diversifiée, a-t-il poursuivi.

Grâce aux programmes de collaboration de l’UM avec les établissements d’enseignement vietnamiens, le potentiel des étudiants des deux pays continuera d’être nourri et exploité, favorisant ainsi l’émergence d’une génération de citoyens ouverts sur le monde, dotés de résilience, de connaissances et de responsabilités, a-t-il ajouté.

VNA/CVN