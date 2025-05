Vietnam - France : une entente stratégique pour l’avenir

Le Vietnam et la France ont établi leurs relations diplomatiques le 12 avril 1973. Depuis, leurs liens se sont développés graduellement dans tous les domaines. La visite du président français François Mitterrand au Vietnam en mars 1993 a marqué une étape clé dans les relations entre les deux pays, en particulier dans les orientations stratégiques de la France en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

Le Vietnam attache une grande importance à sa coopération avec la France, considérée comme un partenaire de premier plan dans sa politique étrangère. Il s’efforce de renforcer continuellement l’amitié traditionnelle, la confiance mutuelle.

En septembre 2013, à l’occasion du 40e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales, les deux pays ont signé une Déclaration commune établissant un partenariat stratégique, marquant un tournant dans l’approfondissement des liens franco-vietnamiens.

Échange de visites

À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en France les 6 et 7 octobre 2024, les deux pays ont publié une Déclaration conjointe sur l’établissement d’un partenariat stratégique global. Ils se sont engagés à intensifier l’échange de visites à tous les niveaux, notamment au sein des institutions du Parti, de l’État, du gouvernement et des organes législatifs.

Ces dernières années, les hauts dirigeants des deux pays ont maintenu un dialogue régulier, à travers lettres et appels téléphoniques, tels que l’entretien entre le Premier ministre Pham Minh Chinh et la Première ministre française Élisabeth Borne (28 novembre 2022), ou encore la conversation entre le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et le président Emmanuel Macron (20 octobre 2023).

En 2023, de nombreuses activités ont été organisées pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques et le 10e anniversaire du partenariat stratégique. Les deux pays entretiennent également des mécanismes de dialogue réguliers dans les domaines politique, économique et de défense.

Dans un environnement mondial en pleine transformation, la France, puissance européenne influente et acteur majeur en Asie, et le Vietnam, économie émergente dynamique et pilier de l’ASEAN, partagent un grand nombre de points de convergence en termes d’intérêts et de visions sur les problématiques internationales. Leur collaboration est étroite au sein des instances multilatérales telles que l’ONU, l’ASEM, l’ASEAN - UE et la Francophonie.

De plus, les échanges parlementaires entre les deux pays progressent grâce à des visites, des partages d’expériences et la collaboration entre les groupes d’amitié parlementaires, ce qui consolide la confiance et les relations globales.

Liens économiques resserrés

La coopération économique et commerciale constitue un pilier fondamental du partenariat entre les deux pays. La France est aujourd’hui le 4e partenaire commercial, le 2e investisseur et le premier donateur d’aide publique au développement (APD) du Vietnam au sein de l’Union européenne.

Le commerce bilatéral a progressé de 42% sur la période 2013-2023, atteignant 5,33 milliards de dollars en 2022, 4,8 milliards en 2023, et 3,4 milliards pour les huit premiers mois de 2024. Le Vietnam exporte principalement vers la France chaussures, textile-habillement, céramique, produits en rotin et bambou, produits de la mer, équipements électroniques… En retour, il importe des équipements aéronautiques, machines industrielles, produits pharmaceutiques, agroalimentaires, chimiques et cosmétiques.

L’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA) joue un rôle clé dans la consolidation de ces échanges, facilitant l’accès des produits vietnamiens au marché français et européen.

Investissements et coopération multiforme

Fin août 2024, la France était le 16e investisseur au Vietnam parmi 149 pays et territoires, avec 692 projets totalisant 3,93 milliards de dollars. Ses investissements se concentrent principalement sur l’information et la communication, les industries manufacturières, ainsi que la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau. L’Hexagone a également accordé au Vietnam environ 3 milliards d’euros de prêts concessionnels.

L’ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toàn Thang, souligne que la transition verte, la transformation numérique et l’innovation, priorités stratégiques du pays, offrent un potentiel considérable pour une coopération accrue avec la France, réputée pour son excellence scientifique et technologique.

La France considère l’éducation et la formation comme des axes majeurs de sa collaboration avec le Vietnam. Elle se concentre sur la diffusion de la langue française, la formation universitaire et postuniversitaire dans des domaines clés comme l’économie, la finance, le droit, les technologies, etc.

Plusieurs projets emblématiques ont été lancés, tels que programme de formation d’ingénieurs de haut niveau au Vietnam, création de deux centres universitaires français au sein des universités nationales de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

En matière de développement durable, les deux pays ont un fort potentiel pour intensifier leur coopération dans les domaines de l’énergie, des transports (notamment ferroviaire) et de l’innovation. De nombreuses entreprises françaises sont disposées à partager leur expertise, contribuant à une coopération bilatérale toujours plus dynamique et mutuellement avantageuse.

Une relation de longue date

