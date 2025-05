Nécessité d'élaborer un corridor juridique pour le Centre financier international

En marge de la 9ᵉ session de la XV e législature de l'Assemblée nationale, des discussions ont été menées autour du projet de création d'un Centre financier international implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Le gouvernement vietnamien entend bâtir un cadre juridique innovant, conforme aux normes et au droit international, pour favoriser le bon fonctionnement de ce centre.

>> Des ressources humaines de haute qualité nécessaires pour le Centre financier international

>> Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, piliers d’un futur hub financier international

>> Le Premier ministre trace la voie d’un centre financier international au Vietnam

En marge de la 9ᵉ session de la XVe législature de l'Assemblée nationale, des discussions ont été menées autour du projet de création d'un Centre financier international implanté à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang. Le gouvernement vietnamien entend bâtir un cadre juridique innovant, conforme aux normes et au droit international, pour favoriser le bon fonctionnement de ce centre.

Photo: VNA/CVN

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) a eu un échange avec Trân Hoàng Ngân, député de Hô Chi Minh-Ville, afin de mieux comprendre les opportunités, les défis ainsi que les préparatifs nécessaires à la création d'un Centre financier international au Vietnam.

Il a souligné que le projet s'inspirait des expériences d'autres centres financiers internationaux. Actuellement, Hô Chi Minh-Ville est classée par des organisations internationales parmi les centres financiers mondiaux, occupant la 98ᵉ position sur 121 centres financiers dans le monde, a-t-il fait savoir.

Selon le député Trân Hoàng Ngân, le développement d'un Centre financier international repose sur cinq piliers essentiels. Le premier est un cadre institutionnel transparent et un environnement d'affaires favorable, capable de renforcer la confiance des investisseurs. Le second concerne les infrastructures socio-économiques, de transport, d'énergie et, surtout, celles nécessaires aux activités financières, exigeant rapidité et efficacité.

Le troisième pilier concerne les ressources humaines. Hô Chi Minh-Ville dispose d'un réseau bancaire développé depuis 1987, d'une Bourse active depuis 2000, et d'universités formant une main-d'œuvre abondante et qualifiée dans la finance.

Le quatrième pilier est le système financier, avec 35 banques commerciales, 9 banques étrangères, 30 sociétés de bourse, 30 fonds d'investissement et près de 10 millions de comptes d'investisseurs en actions. Le cinquième est la notoriété. La marque nationale vietnamienne est de plus en plus reconnue.

Hô Chi Minh-Ville investit massivement dans la science, la technologie et l'innovation. Elle compte actuellement plus de 2 200 start-up innovantes.

L'objectif central du centre financier international est de mobiliser des capitaux pour financer des projets stratégiques tels que chemins de fer à grande vitesse, métro, etc. Toutefois, un défi majeur reste la non-convertibilité du dong vietnamien à l'échelle internationale, a déclaré le député.

VNA/CVN