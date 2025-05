Un héros national exceptionnel

>> De nombreuses activités commémoratives pour le 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh en France

>> Célébration du 135e anniversaire du Président Hô Chi Minh

>> Le Président Hô Chi Minh, une inspiration infinie pour des jeunes compositeurs

>> Le Vietnam et le Président Hô Chi Minh selon le peintre russe Tuman Zhumabaev

Devenu bien malgré lui une célébrité mondiale, sa vie ressembla à une légende, son patriotisme et son sacrifice pour le pays auront éternellement valeur d’exemple pour toute l’humanité.

Reconnu comme Père de la nation, il avait beaucoup d’affection pour tous les enfants de son pays, les considérant comme des futurs “maîtres” du Vietnam. Cet amour indéfectible pour eux se ressent dans cette Une où l’on retrouvait le Président Hô Chi Minh, au Palais présidentiel, le 31 mai 1969, entouré d’enfants de la capitale assistant à un spectacle musical à l’occasion de la Journée internationale de l’enfance (1er juin). Même affaibli par l’âge et la maladie, on le voit sur cette magnifique photo souriant, le cœur léger et toujours aussi serein, galvanisé par les plus jeunes. Et que dire du sourire que lui rend la petite fille située sur la droite. On sent ici un immense respect et une volonté de dire au Président : “Merci pour votre présence parmi nous !“

Personnellement, je ne connaissais pas cette photo mais elle vient compléter une série de clichés où l’Oncle Hô pose pour la postérité avec la jeunesse chérie. Vous les connaissez sans doute et j’en retiens trois précisément : l’Oncle Hô est avec des écolières du lycée Trung Vuong, à Hanoï, pour son 66e anniversaire, le 19 mai 1956. Aussi, il danse avec des enfants dans le jardin du Palais présidentiel, en 1961. Il y en a une encore plus remarquable au Viêt Bac où l’on voit le Président tenir dans ses bras une petite fille en 1950.

Oui, il était bien le meilleur oncle des enfants vietnamiens et le parrain officiel de nombreux enfants étrangers dont au moins une petite Française (lire ce bel article : https://lecourrier.vn/les-nombreux-filleuls-du-president-ho-chi-minh/115467.html).

On disait de lui qu’il n’avait pas d’autre famille que son peuple et s’il accorda beaucoup d’attachement aux enfants, durant toute sa vie, il eut aussi la volonté incessante de libérer le Sud et donc de réunifier le pays. Sa doctrine récurrente était : “Le Vietnam est un. Le peuple vietnamien est un. Les rivières peuvent s’assécher, les montagnes s’éroder, mais cette vérité demeure immuable”.

En 1964, dans ses vœux du Nouvel An, il la formula autrement tout en gardant la même préoccupation : “Le Nord et le Sud sont comme la racine et la branche. Frères de sang, combattant d’un seul cœur. Alors la réunification sera infailliblement réussie. Le Nord et le Sud seront à nouveau heureux ensemble comme une seule famille”.

Pour arriver à son but ultime, il forma une relève de cadres fermement attachés à l’objectif de libération du Sud. Cet homme d’État aura eu raison sur toute la ligne.

Hervé Fayet/CVN