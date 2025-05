Inclusivité et durabilité - une nouvelle voie stratégique de l'ASEAN

Le 46 e Sommet de l'ASEAN, prévu les 26 et 27 mai à Kuala Lumpur, en Malaisie, marque un tournant important dans la promotion de la coopération et du développement durable dans la région de l'Asie du Sud-Est.

>> Exportation de produits agricoles vers le marché halal de l’ASEAN : une grande opportunité

>> Coopération intra-bloc et dialogue sont essentiels au développement de l'Asie du Sud-Est

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh exhorte l'ASEAN à se connecter pour surmonter les défis

Photo : ND/CVN

L'ambassadrice Tôn Thi Ngoc Huong, cheffe de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, a souligné que 2025 revêt une signification particulière : dix ans de la fondation de la Communauté ASEAN, vingt ans de la naissance du Sommet de l'Asie de l'Est, l'achèvement de la mise en oeuvre de la vision de la communauté de l'ASEAN 2025 et le passage vers une nouvelle étape de développement.

Le thème choisi par la présidence malaisienne, "Inclusivité et durabilité", met l'accent sur la promotion du rôle central de l'ASEAN ; le renforcement de l'engagement en faveur du commerce et de l'investissement intra-bloc ; l'exploitation efficace des avancées en matière de science, de technologie, d'innovation, de transformation numérique et de nouvelles industries technologiques ; la garantie de l'inclusion et de la durabilité dans la construction de la communauté de l'ASEAN, la réduction des écarts de développement, l'amélioration des conditions de vie de la population et l'atténuation des impacts du changement climatique.

Dans un contexte marqué par des évolutions rapides et imprévisibles de la situation politique et économique mondiale, le 46e Sommet de l'ASEAN est l'occasion pour les pays membres de réaffirmer leur engagement à renforcer la solidarité, intensifier la coopération, promouvoir le rôle central et la résilience de l'ASEAN, afin de progresser vers une nouvelle phase de développement.

Il devrait adopter la Déclaration de Kuala Lumpur sur l'ASEAN 2045 et une série de documents stratégiques définissant les grandes orientations pour les deux décennies à venir.

Selon l'ambassadrice, la Vision 2045 est le fruit d'un processus lancé en 2020, sous la présidence vietnamienne. Les pays s'attendent à une ASEAN plus forte, plus résilience et plus mature, capable de faire face aux défis communs, de tirer parti des opportunités offertes par l'essor rapide des sciences, des technologies et de l'innovation pour réaliser des percées.

Concernant l'attrait de l'ASEAN pour les partenaires régionaux et internationaux et l'influence du bloc dans la promotion de la paix, de la coopération, l'ambassadrice a déclaré que 55 pays ont adhéré au Traité d'amitié et de coopération (TAC), et 94 pays maintiennent des représentations diplomatiques auprès de l'ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, face aux questions émergentes ayant un impact sur la paix et la stabilité dans la région, l'ASEAN a toujours pris l'initiative de s'exprimer, et sa voix est constamment écoutée avec attention par ses partenaires, y compris les grandes puissances.

L'ASEAN a établi des principes et des normes de conduite communs dans la région, initié et présidé des mécanismes de dialogue et de coopération et formé un vaste réseau de relations avec des partenaires, notamment les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, de nombreux pays influents et des organisations régionales et internationales de premier plan.

L'ambassadrice a souligné que 2025 marque le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN.

Selon elle, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a affirmé que le bloc constituait le mécanisme de coopération multilatérale le plus important et le plus pertinent pour le Vietnam. À un tournant historique, le Vietnam et l'ASEAN progressent ensemble vers des objectifs ambitieux. Dans cette nouvelle étape du développement du bloc régional, le Vietnam est davantage conscient de sa responsabilité de participer activement et de contribuer de manière significative au travail collectif de l'ASEAN, en contribuant à libérer le potentiel et à relever les défis émergents, tout en continuant à mettre en œuvre la mission historique de l'ASEAN et à amplifier ses réussites.

La diplomate a déclaré qu'une communauté de l'ASEAN forte et soudée apporte des avantages significatifs à tous les États membres. Par conséquent, chaque nation a à la fois la responsabilité et l'intérêt de contribuer à la croissance et au développement du bloc.

Elle a souligné qu'en ce moment historique pour l'ASEAN et le Vietnam, l'engagement susmentionné exprimé par le secrétaire générale Tô Lâm se concrétisera par les contributions actives et concrètes du Vietnam aux divers mécanismes, forums et cadres de coopération de l'ASEAN et entre le bloc et ses partenaires. Tout cela contribue à la construction d'une ASEAN stable et durable, qui demeure un lieu de prospérité et de paix pour ses près de 700 millions de habitants, dont le peuple vietnamien.

VNA/CVN