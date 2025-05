Le Vietnam chérit le voisinage amical et le partenariat stratégique global avec la Malaisie

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Kuala Lumpur, le diplomate a souligné que cette visite affirme la politique étrangère constante du Vietnam, qui valorise les relations de voisinage amical et le partenariat stratégique global avec la Malaisie.

Cet événement intervient à un moment où les relations bilatérales sont florissantes dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de la défense et de la sécurité nationales, de l’économie, du tourisme, de la culture et des échanges populaires. Les dirigeants des deux pays ont maintenu des contacts fréquents par le biais d’appels téléphoniques, de visites bilatérales et de rencontres régulières en marge des grands forums mondiaux et régionaux, a-t-il indiqué.

Selon l’ambassadeur, le Premier ministre Pham Minh Chinh devrait s’entretenir et rencontrer le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim et d’autres hauts dirigeants. Ils échangeront leurs points de vue sur la situation de leurs pays respectifs et engageront des discussions approfondies sur les visions stratégiques visant à faire progresser les relations bilatérales.

Les domaines prioritaires comprennent le renforcement de la confiance politique, l’élargissement de la collaboration en matière de défense et de sécurité nationales, d’économie, de commerce, d’investissement, d’emploi, de tourisme et d’échanges populaires, ainsi que l’exploration de domaines émergents tels que l’économie verte, l’économie numérique, l’intelligence artificielle, l’innovation et la science et la technologie.

Sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, les deux parties devraient convenir de grandes orientations visant à renforcer la coordination au sein des forums mondiaux et régionaux, notamment au sein de l’ASEAN, contribuant ainsi à renforcer l’unité de l’ASEAN et à préserver le rôle central du bloc régional.

L’ambassade du Vietnam en Malaisie considère les préparatifs de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse, ainsi que leur participation au 46e Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes, comme une priorité politique majeure pour 2025, a-t-il déclaré, ajoutant que l’ambassade travaillait en étroite collaboration avec les agences compétentes pour assurer une visite bien coordonnée et réussie.

Dinh Ngoc Linh a exprimé l’espoir que cette visite aboutira à un plan d’action visant à concrétiser leur partenariat stratégique global et à promouvoir des accords de coopération essentiels qui établiront des mécanismes de collaboration efficaces.

Cette visite est perçue comme une opportunité de tirer parti des plateformes existantes, telles que la Commission mixte Vietnam - Malaisie pour la coopération économique, scientifique et technique et le Comité mixte du commerce. Une vision commune est de libérer le potentiel de partenariat et d’exploiter les atouts mutuels afin de créer un environnement pacifique et propice au développement national et à une nouvelle ère de croissance pour les deux nations, a-t-il déclaré.

Les relations économiques, commerciaux et d’investissement demeurent un pilier des relations entre le Vietnam et la Malaisie. Au sein de l’ASEAN, la Malaisie est désormais le deuxième partenaire commercial et le troisième investisseur du Vietnam. En 2024, les échanges bilatéraux ont atteint 14,2 milliards de dollars, en hausse de 20% par rapport à 2023, se rapprochant ainsi de l’objectif de 18 milliards de dollars, a-t-il fait savoir.

Selon le diplomate, les deux pays possèdent des avantages stratégiques complémentaires qui, s’ils sont efficacement exploités, pourraient ouvrir de nouvelles perspectives aux entreprises pour accéder à leurs marchés respectifs. Cela est particulièrement vrai dans les secteurs émergents au potentiel inexploité, tels que l’industrie halal, l’économie verte, l’innovation, les sciences et technologies, la transformation numérique et les énergies vertes.

