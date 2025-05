La visite du Premier ministre prélude à nouvelle phase de développement des liens Vietnam - Malaisie

Cette visite, qui reflète l’engagement du Vietnam à approfondir ses liens avec ses pays voisins et ses partenaires stratégiques et clés, conformément à la politique étrangère adoptée lors du XIIIe Congrès national du Parti, a marqué une avancée majeure pour les relations entre le Vietnam et la Malaisie, qui ont été rehaussées au rang de Partenariat stratégique global, a-t-il indiqué.

Selon Bùi Thanh Son, les deux pays ont convenu d’établir un mécanisme d’échange annuel entre les deux Premiers ministres afin de relever rapidement les défis et de renforcer la coopération dans le cadre de leur partenariat récemment amélioré. Ils ont également finalisé un Programme d’action pour la période 2025-2030, dont la signature officielle est prévue plus tard cette année, afin d’orienter les prochaines étapes du partenariat.

Lors de leurs entretiens, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue malaisien Anwar Ibrahim ont échangé leurs points de vue sur les enjeux mondiaux et régionaux, réaffirmant leur engagement à maintenir la position commune de l’ASEAN sur la question de la Mer Orientale.

Concernant les relations économiques, les deux pays se sont fixé un objectif de 20 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux d’ici 2030, en mettant l’accent sur une croissance équilibrée, la réduction des barrières commerciales et l’augmentation des exportations dans les domaines de compétence mutuelle. Ils se sont également engagés à collaborer dans les domaines de l’économie numérique, de l’économie circulaire, de l’économie verte, de la transition énergétique juste, des sciences et technologies et de l’innovation.

La coopération en matière de défense et de sécurité nationales a également été évoquée, avec la conclusion d’accords visant à lutter contre la criminalité transnationale, la cybercriminalité, le terrorisme et les activités réactionnaires. Les deux dirigeants ont exploré la mise en place de mécanismes de consultation maritime et d’une ligne de communication directe pour lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

De plus, d’importantes agences et entreprises ont activement négocié et conclu trois accords novateurs dans les domaines de l’énergie et de l’éducation et de la formation.

Dans le cadre du 46e Sommet de l’ASEAN, le Premier ministre Pham Minh Chinh, le Premier ministre malaisien Anwar et le Premier ministre singapourien Lawrence Wong ont assisté à la signature d’un avenant à un accord de coopération sur l’exportation d’énergie éolienne offshore du Vietnam vers Singapour.

Cet accord, impliquant Petrovietnam Technical Services Corporation, le consortium malaisien MY Energy et le consortium singapourien Sembcorp, favorise les objectifs nationaux en matière d’énergies renouvelables et ouvre la voie à un réseau électrique unifié de l’ASEAN.

Revenant sur les résultats du 46e Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, Bùi Thanh Son a souligné l’adoption de la Déclaration de Kuala Lumpur intitulée "ASEAN 2045 : Notre avenir commun" et de la Vision communautaire de l’ASEAN 2045, qui définit les piliers politiques, sécuritaires, économiques, socioculturels et de connectivité. Il a décrit ces éléments comme une preuve du leadership proactif de l’ASEAN dans l’élaboration du développement régional et la création d’une aspiration collective à la croissance et à une stature mondiale.

Une autre étape historique a été le consensus sur l’admission du Timor-Leste comme 11e membre du bloc en octobre. Il s’agit de la première expansion de l’ASEAN en trois décennies, soulignant l’esprit durable d’inclusion, de cohésion et d’intégration du bloc, a-t-il poursuivi.

Un troisième axe majeur a été l’évolution de l’approche de l’ASEAN visant à élargir ses liens extérieurs en réponse aux mutations géopolitiques et géoéconomiques. Au-delà de l’approfondissement de la coopération interne et du renforcement des liens commerciaux et d’investissement avec les partenaires existants, l’ASEAN a organisé le deuxième Sommet ASEAN - Conseil de coopération du Golfe (CCG) et le premier Sommet ASEAN - CCG - Chine, ouvrant de nouvelles voies pour la collaboration interrégionale, la diversification des marchés et des chaînes d’approvisionnement résilientes.

Au cœur du message du Vietnam figurait la promotion d’une nouvelle mentalité de développement fondée sur l’inclusion et la durabilité. L’appel du Premier ministre Pham Minh Chinh à davantage de solidarité, de résilience, de proactivité, d’inclusion et de durabilité a offert une feuille de route claire à l’ASEAN pour renforcer son pouvoir collectif, affirmer son autonomie stratégique et assurer le progrès aux générations actuelles et futures.

Face aux incertitudes mondiales qui se profilent, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la nécessité pour l’ASEAN de préserver son autonomie stratégique, de renforcer sa centralité et d’améliorer son adaptabilité aux défis extérieurs. Il a également plaidé pour que les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et la croissance verte et durable deviennent les nouveaux piliers de la coopération régionale, exhortant le bloc à mutualiser les ressources des secteurs public et privé.

En réponse à la fragmentation croissante du monde, le dirigeant vietnamien a appelé l’ASEAN et ses partenaires à promouvoir le dialogue, à instaurer la confiance et à défendre un multilatéralisme ancré dans un commerce libre, équitable, inclusif et fondé sur des règles. Il a encouragé l’ASEAN à exploiter son réseau existant d’accords de libre-échange (ALE) et à élargir la coopération interrégionale au travers de cadres tels que l’ASEAN - CCG et l’ASEAN - CCG - Chine, avec un potentiel d’expansion auprès d’autres partenaires stratégiques.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a donc proposé une série de mesures concrètes pour renforcer les liens ASEAN - CCG et ASEAN - CCG - Chine, en mettant l’accent sur le commerce, l’investissement et l’intégration des chaînes d’approvisionnement. Il a appelé à la signature rapide d’un ALE ASEAN - CCG et à la construction d’un ALE ASEAN - CCG - Chine, en accordant la priorité aux énergies renouvelables, à l’agriculture intelligente, aux infrastructures durables, aux technologies vertes, à l’aviation, au tourisme et à la création d’un réseau de connectivité financière robuste reliant les principaux pôles régionaux.

On peut dire que les messages et les contributions du Vietnam lors des sommets ont trouvé un écho positif, en accord avec l’accent mis par l’ASEAN sur l’innovation et la résilience, a déclaré Bùi Thanh Son, soulignant que l’engagement actif du pays témoigne de son engagement à bâtir une Asie du Sud-Est stable, tournée vers l’avenir et en développement durable.

En marge des sommets, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré les dirigeants des pays participant aux sommets, qui ont salué le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale. Ils ont salué la stratégie de développement équilibrée et durable du Vietnam, soulignant ses avancées stratégiques en matière de réforme institutionnelle, de sciences et technologies, d’infrastructures et de capital humain comme des modèles pour relever les défis mondiaux.

Lors d’une rencontre avec le Premier ministre chinois Li Qiang, les deux parties ont hautement apprécié l’importance historique de la récente visite au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping.

Elles ont convenu de concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre effective des visions communes entre les hauts dirigeants des deux partis et des deux pays ; de renforcer les échanges stratégiques de haut niveau, de consolider la confiance politique et promouvoir une coopération concrète afin de réaliser des progrès concrets, notamment dans les domaines du commerce, des investissements de qualité et des liaisons ferroviaires, ainsi que dans le lancement de la construction de la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong en 2025.

Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite coordination avec les pays de l’ASEAN afin de maintenir la paix et la stabilité dans la région, et de promouvoir la finalisation rapide d’un Code de conduite (COC) efficace et substantiel en Mer Orientale, conformément au droit international et à la CNUDM de 1982.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l’ASEAN ont discuté de mesures visant à intensifier la coopération dans les domaines du commerce, de l’investissement, de la défense et de la sécurité nationales, de la culture, de l’éducation et du tourisme. Ils ont également souligné la nécessité d’élargir les partenariats à des domaines émergents et prometteurs tels que la connectivité des infrastructures, la transition verte, l’économie circulaire, les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle.

Lors de leurs discussions avec le CCG, les deux parties ont exprimé leur volonté commune d’élargir les cadres de partenariat et d’engager des négociations en vue d’un accord de libre-échange Vietnam - CCG, axé sur l’énergie, la transformation numérique, les infrastructures et l’économie halal.

Bùi Thanh Son a indiqué que ces engagements bilatéraux et ces échanges de haut niveau envoyaient un message clair : le Vietnam est un acteur dynamique, innovant et profondément engagé sur la scène internationale. Ces résultats ouvrent la voie à des liens plus profonds, plus substantiels et plus efficaces avec ses partenaires dans les années à venir.



